柴灣興華邨豐興樓逾時未解封　中午未見動靜　區議員憂居民要隔離

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-07 14:07

本港新冠肺炎疫情持續，變種病毒入侵社區。政府昨晚（6日）公布將柴灣興華二邨豐興樓列為「受限區域」，住戶須接受強制檢測。當局原訂目標於今早7時完成行動。 不過截至今日（7日）下午1時，現場仍未見政府當局解封，居民未能離開。今早港府更安排多箱物資運進大廈。若以政府過往一貫涉及變種病毒株個案疫廈的做法，在完成強制檢測後，將會安排整幢大廈的住戶撤離。 服務該區的東區區議會主席黎志強透露，由於昨夜找不到部分住客，故今早仍有檢測商人員，為居民安排檢測。他又估計，住戶須送往檢疫中心隔離機會頗大。

▼5.7柴灣興華二邨豐興樓「封區」情況▼

政府原定目標今早7時完成行動

衛生防護中心昨晚（6日）公布，因最新發現染變種病毒的印裔男子及其女友人，曾於4月13日到訪親友位於柴灣興華二邨豐興樓家中，並舉行聚會。據悉該單位的67歲女住戶已於昨日初步確診。

政府昨晚公布將涉事的興華二邨豐興樓列為「受限區域」，該幢樓宇住戶須接受強制檢測，設立臨時採樣站，要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測，並目標於今早7時完成行動。

今早有多箱杯麵運進大廈

今早大批傳媒在豐興樓外採訪，截至下午1時，仍未見政府當局解封。警員更於大廈門外設置活動欄杆，更有多名穿戴保護衣的人員不斷登門上樓，疑是與昨夜工作的人員接更。

今早大約10時半，當局亦運送逾20箱出前一丁及ABC杯麵進入大廈。有議員助理透露，有住戶反映因家中食物短缺，要各外界求援協助買麵包。

今早10時半，更有逾20箱出前一丁及ABC杯麵運進大廈。（廖雁雄攝）

近日荃威花園、康怡花園、薄扶林豪峰，亦有涉及變種病毒株的確診個案。政府一貫的攸法，在完成強制檢測後，就會安排整幢大廈住戶撤離隔離檢疫。截至今日中午1時，當局行動仍未完結，現場暫時未見大量旅遊巴駛至。

區議員料送往檢疫中心隔離機會頗高

服務興華二邨的區議員黎志強透露，由於當局昨夜找不到部分住客，故今早仍為他們安排檢測，當局暫未向居民透露解封時間。按照港府過去的處理方法，由於今次個案亦涉變種病毒，他亦估計，住戶送往檢疫中心隔離21日的機會頗高。