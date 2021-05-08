強制檢疫｜電訊商CSL：客戶入檢疫中心隔離　送100GB本地流動數據

社會新聞
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新冠肺炎變種病毒入侵香港，多個屋苑住戶要被送往檢疫中心接受強制隔離，惟不少檢疫市民批評該處設施不足。電訊商「csl」公布，如其客戶緊急需要入住四個檢疫中心作強制隔離，包括竹篙灣檢疫中心等，可獲贈100GB本地流動數據。

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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電訊商「csl」公布，如其客戶緊急需要入住四個檢疫中心作強制隔離，可獲贈100GB本地流動數據。(「csl」Facebook圖片)

近日因多個屋苑因有變種病毒患者居住，整棟大廈的居民須撤離檢疫。然而檢疫中心設備較簡陋，當中多名隔離人士不滿竹篙灣檢疫中心沒有Wi-Fi，政府亦僅提供一張2GB數據卡。

電訊商「csl」昨日（7日）公布，旗下客戶包括Club SIM月費計劃用戶等，如緊急需要入住檢疫中心作強制隔離，可隨時致電專線，csl會於強制隔離期間送100GB本地流動數據，有效期為30日。而涵蓋的檢疫中心包括柴灣鯉魚門公園及度假村、竹篙灣檢疫中心、香港荃灣絲麗酒店，以及香港觀塘帝盛酒店。

csl強調，此特別安排只適用於其服務計劃客戶，計劃有效期至另行通知，另受條款及細則約束。

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

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