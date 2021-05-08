變種病毒｜伯嘉士大廈居民21日檢疫期滿返家　住客斥安排混亂

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-08 15:12

港府昨日公布，大廈有變種病毒個案其他居民不用隔離的方案後的翌日，首批因大廈內有住客確診變種病毒而需完成檢疫21日的佐敦伯嘉士大廈居民今日（8日）零晨「刑滿」回家。 居民顯得感觸良多，有人表示因膳食不佳、睡得太差而減磅，又指當居安排混亂，警鐘誤鳴亦未有通知，亦有人指第三日已經「頂唔順」。 記者再到疑為確診者的居所查問情況，惟屋內沒有疑空無一人，沒有回覆。

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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4月9日被送往竹篙灣

首宗變種病毒個案的29歲印裔男工程師，在酒店完成21天檢疫後，4月9日入住佐敦伯嘉士大廈的女友人家居住，8天後確診，並為N501Y變種病毒個案患者。佐敦伯嘉士大廈即被圍封，數小時後所有居民被安排送往竹篙灣檢疫中心，昨日（7日）凌晨21天檢疫期屆滿，居民重返大廈寓所。

剛於昨日晚上「刑滿」外出的王小姐説，21日的隔離生活，感受得深，除了生活環境、清潔情況一般外，每日三餐的分量不足又時冷時暖，比較難受。（廖雁雄攝）

三餐不足 時冷時熱

剛於昨日晚上「刑滿」外出的王小姐説，21日的隔離生活，感受得深，除了生活環境、清潔情況一般外，每日三餐的份量不足又時冷時暖，「慘過坐監。」

警鐘多次誤鳴 窗邊大叫互通消息

王又説，由於心情影響及膳食不佳下，「被困」下運動量不足，也足足瘦了2公斤。她又反映，由於進入隔離營的人數太多，部份時間工作人員未能將消息準時通知入營者，附近「營友」只能於窗邊大叫互通消息，「試過三四次警鐘響，好驚出事，起碼有兩次好遲先知道誤鳴。」

21日的「刑期」的確很長，但接近居民離開隔離營時，港府公布減低刑期，王小姐也感到無奈，認為苦了手停口停的居民。她稱自己比較幸運，老闆能夠體諒，但由於時間倉促，本身飼養的兩隻愛犬難以找朋友協助帶走。

她強調工作人員態度友善，只是安排混亂及配套不足，「你叫晒所有人入嚟，但係又安排唔到，你班高官自己入嚟試吓囉。」

對於兩名確診者遲遲不提供行蹤，王小姐直斥是不負責任的行為，「佢真係住喺度，又變種，係危險嘅我體諒，但係入去睇到新聞，呢個禮拜搞到好多人都好混亂，你明知搞到咁，好心就合作下啦，的確係好自私。」

另一個住戶Peter回家安頓後，一早即到樓下茶餐廳購買外賣，説要「食餐好」。（廖雁雄攝）

首宗社區變種病毒 體諒「刑期」最嚴格

另一個住戶Peter回家安頓後，一早即到樓下茶餐廳購買外賣，説已減5磅，要「食餐好」，他說，「唔好話坐監咁，但都好難捱，第三日已經頂唔順。」他說理解安排的原意，但過程令他非常感觸，「日日望住四邊牆，又上唔到網，吃得嘴也歪掉了，總之好難食，過了就算。」

接種兩劑復必泰疫苗的他，對於港府昨日公布接種疫苗後可「減刑」的安排會否來得太遲時，他說，「無辦法呢度係第一單，我體諒的，但打唔打針個人意願，無話應唔應該去打的。」

亦有尼泊爾藉的居民表示21日的隔離，太太因不能工作令收入大受影響，顯得無奈。

佐敦伯嘉士大廈上月因有住客確診變種病毒而被圍封，數小時後所有居民被安排送往竹篙灣檢疫中心，昨日（7日）凌晨21天檢疫期屆滿，居民重返大廈寓所。（廖雁雄攝）

▼4.30東涌富東邨富東廣場地下對出空地檢測長龍▼

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▼4月30日，東涌市民排隊檢測▼