菲裔女護士家人置地廣場兩店同事須檢疫　麵包店店員：冇收到通知

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-07 20:14

本港新型肺炎疫情持續，衛生防護中心今日（7日）公布，由於有雙重變種病毒確診者的密切接觸者，於置地廣場麥包店Urban Bakery Works、置地太子的超市Oliver's the Delicatessen工作，故員工亦須送往檢疫。 今日傍晚6時，置地太子的超市Oliver's the Delicatessen已關門，並貼上告示指關閉期間將安排消毒店舖，並於明早重新營業，由另一組員工上班。 不過置地廣場麥包店Urban Bakery Works則繼續營業，有職員稱沒收到任何通知，又指員工於兩日前已接受強制檢測，暫時九成員工獲陰性結果，斥衞生署「佢哋都好混亂，我暫時冇收到咩通知，你有咩可以問佢哋」。

▼中環Oliver's the Delicatessen及Urban Bakery Works員工須檢疫▼

女患者兄及其女友尚有病毒檢測結果

衞生防護中心表示，今日新增3宗確診個案，當中包括一名67歲家庭主婦，居於柴灣興華（二）邨豐興樓。其任護士的菲裔女兒（#11672）為首名患變種病毒的印度男（#11643）的相關個案。當局指，由於二人曾於4月13日到豐興樓聚會，同場人士包括11672的兄長、其女友及小侄仔，亦被列為密切接觸者，不過暫未有三人的病毒檢驗結果，不過三名在4月18日到其深水埗福榮街37號家中開生日派對的三名菲傭，近日卻確診，而他們的病毒基因與印度男100%一樣，惟印度男及菲裔女護士當日已因確診留醫。

菲裔女護士的兄長於置地廣場麥包店Urban Bakery Works工作，兄長女友則於置地太子的超市Oliver's the Delicatessen工作。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在今日疫記者會上公布，以上兩個地點的員工亦須送往檢疫。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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Oliver's the Delicatessen明早復業 由另一組員工上班

記者今日下午6點到場觀察，發現置地太子Oliver's the Delicatessen已落閘，不過仍看到有職員在內工作。而該店於兩個入口均貼上臨時暫停營業通知，表示已於5月5日獲悉有店工為確診者的密切接觸者，最後上班日期為5月1日。

告示又指，根據衛生防護中心的指引，要求全店員工要作隔離檢疫。因此為保障顧客及員工健康，會暫停營業一天，將於明日（8日）早上9時重新營業，屆時將由另一組員工上班；停業期間會聘用清潔承辦商，將店舖全面徹底消毒，以及將所有新鮮食品即時棄掉，亦會密切注意員工身體狀況。

▼5.7柴灣興華二邨豐興樓「封區」情況▼

Urban Bakery Works職員：衞生署都好混亂

不過置地廣場麥包店Urban Bakery Works仍然繼續營業，有店員質疑記者的消息來源，稱沒收到任何須檢疫的通知，兩日已被當局強制檢測，又指九成員工已獲陰性的結果。但他亦指，暫沒法聯絡被送往檢疫的同事。

該職員亦指，今日已收到衞生署多個電話來電，斥衞生署「佢哋都好混亂，我暫時冇收到咩通知，你有咩可以問佢哋！」