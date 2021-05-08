變種病毒｜患者家人曾到深水灣　泳客轉場淺水灣：喺隔離都有啲驚

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-05-08 17:53

早前確診帶有變種病毒菲裔女護士的緊密接觸者，先後兩次到過深水灣泳灘，該泳灘昨日暫停救生服務及關閉泳灘的更衣室、淋浴設備和洗手間，全面徹底清潔和消毒。深水灣泳灘及泳灘內的設施，於今日（8日）回復正常開放，有救生員在場當值，但人流比起往日假期減少。 有原本打算到深水灣的泳客表示，從新聞得知有變種病毒患者曾到訪，「睇到新聞之後驚，去咗淺水灣」，又笑言「淺水灣喺隔離都有啲驚」。亦有到深水灣泳灘的外傭透露，自己已接種兩劑復必泰疫苗，加上今日人流較少，只會跟一位友人聚會，故沒大感憂心。

有泳客趁周末到淺水灣泳灘。（歐嘉樂攝）

早前確診帶有變種病毒的菲裔女護士，有緊密接觸者曾於4月25日及5月1日，兩度到過深水灣泳灘與朋友聚會。政府要求曾於上述兩日在深水灣泳灘逗留人士，須在5月8日前接受病毒檢測。泳灘亦於昨日暫停救生服務，及關閉泳灘的更衣室、淋浴設備和洗手間，全面徹底清潔和消毒。

深水灣泳灘及泳灘內的設施，今日（8日）回復正常開放，有救生員在場當值。不過，泳灘人流，明顯比以往周末減少。

到淺水灣泳灘的梁先生指，原本打算到深水灣，但從新聞得知有變種病毒患者曾到訪，「睇到新聞之後驚，去咗淺水灣」。（歐嘉樂攝）

泳客改去淺水灣：喺隔離都有啲驚

今日到淺水灣泳灘游水的梁先生指，原本計劃趁周末到深水灣暢泳，但從新聞得知有變種病毒患者曾到訪，「睇到新聞之後驚，去咗淺水灣」。他又笑言，「淺水灣喺隔離都有啲驚」，不過見今日天氣好，就打算照常到泳灘，「一陣可能戴口罩」。他又指，今日泳灘人流不算多，而且泳客「隔得幾遠，意識都強」，不過就見到有部分外傭聚會時，參與人數較多，自己會盡量遠離外傭聚會位置。

外傭如常到深水灣：已接種疫苗 不太擔心

到深水灣泳灘的外傭Maridas表示，憂慮變種病毒在港擴散，但自己已完成接種兩劑復必泰疫苗及檢測，今日前來深水灣泳灘亦不太擔心。她又強調，只會跟一名友人聚會，而且不會除口罩，加上今日深水灣人流較少，覺得「可以接受」。

曾有變種病毒密切接觸者到訪過的深水灣泳灘人流比以往假日減少。（歐嘉樂攝）

深水灣泳客：戶外地方唔覺危險

今日帶兒子到深水灣泳灘游水的梁女士指，「落車前見到新聞」，得知早前有變種病毒確診者曾到過深水灣，但見到沙灘如常開放，因此「照嚟咗」。雖然曾有確診者到訪，但她指，泳灘範圍是戶外地方「唔覺得好危險」，又笑言「泳灘戴口罩不如返屋企好過」。經常到深水灣的她，留意到今日人流確實較少，而且星期六亦不多外傭。

她又說，留意到印度的疫情嚴重，對變種病毒感憂心，但被問到會否憂慮有外傭聚集會增加變種病毒感染風險，她就直言「唔可以規定一個人種，就增加感染風險，我覺得不合理」。

王先生對於曾有變種病毒患者到過泳灘，表示「隔咗好耐成兩星期，做晒強檢應該ok」。他說，今日人流比預期中「少好多人，諗住今日周末好多人」。他又透露，已接種兩劑復必泰疫苗，但亦會保持社交距離和注意清潔，加上知道外傭「做晒強檢」，所以不太擔心。

不少外傭繼續到淺水灣泳灘聚會。（歐嘉樂攝）

外傭︰到沙灘聚會會保持自律

到淺水灣泳灘外傭Irish指，知道有確診者曾到深水灣，亦擔心自己有機會感染，不過會自律和保持社交距離，亦為了避開人流到較少人的沙灘。她又提到，一同聚會的朋友已全部完成檢測，會遵守政府的安排。

外傭Resdy指，因為知道有確診者到訪，自己不會考慮到深水灣，又覺得沙灘的空氣較為流通，傳染風險較低，自己和朋友亦已打第一劑疫苗。

▼5月8日，深水灣及淺水灣泳灘情況▼

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▼5月8日 外傭檢測最後兩日▼