染變種病毒菲律賓女護士母中招　兄及女友同事和深水灣派對者檢疫

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-07 18:34

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心公布，今日（7日）新增三宗確診個案，當中包括一名67歲、居於柴灣興華（二）邨豐興樓的家庭主婦，其女兒為首名帶變種病毒入社區印度男（#11643）的菲籍女友人（# 11672）。 當局指，該名67歲確診婦同樣感染雙重變種病毒，與女兒一樣。由於印度男及其菲籍女友人曾於4月13日到豐興樓家中聚會，而11672的兄長及其女友及小侄仔三人，同樣有出席聚會，故被列為密切接觸者，暫時未有病毒化驗結果，不過二人工作置地廣場包店Urban Bakery Works及置地太子超市Oliver's the Delicatessen員工，都會被送往檢疫。當局指其兄長及女友，在4月25日及5月1日於深水灣辦派對，20多名參加者都須送往檢疫。

▼5.7柴灣興華二邨豐興樓「封區」情況▼

興華邨婦近日發燒 病毒量偏低

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日表示，確診個案中包括一宗與其他個案有關連，為67歲家庭主婦，她居於柴灣興華（二）邨豐興樓。當局發現其女兒早前感染變種病毒個案（# 11672），故於5月5日定將67歲婦定為密切接觸者。由於她有輕微發燒，故安排她到東區醫院，其入院後樣本呈陽性，並帶N501Y及E484K變種病毒株；而抗體測試亦為陽性，CT值為34，即病毒量相當低，未知是感染了一段時間或新近感染。

兄長及女友人病毒檢驗結果仍未出

歐又指，調查發現#11672及印度男（#11643）曾於4月13日到豐興樓晚餐，而#11672的兄長和女友及小侄仔有一同出席聚會，故亦將三人列為密切接觸者。雖然其兄長和女友病毒檢驗結果仍未出，他稱而審慎起見，其兄長於中環置地太子Oliver's the Delicatessen的同事，以及其女友於中環置地廣場Urban Bakery Works的同事，亦須送往檢疫中心。

▼中環Oliver's the Delicatessen及Urban Bakery Works員工須檢疫▼

兩名這個家庭群組的密切接觸者，曾於深水灣泳灘與20多名朋友聚會，因此該批參與聚會的人士，亦同樣須送往檢疫中心。歐家榮又首披露，二人即是#11672的兄長及其女友，兩次派對各約10人。

按衞生防護資料，兩場深水灣辦派對在4月25日及5月1日舉行，而菲律賓女護士及印度男早在4月17及18日列確個案。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

+ 3 + 3 + 3

中心亦發現早前確診的東涌映灣園、康怡花園及薄扶林豪峰外傭曾於4月18日出席#11672兄長於福榮街37號舉行的生日派對，期間有進食，亦沒有戴口罩，即現時該群組共涉及8宗個案。

群組病毒基因多人相同 映灣園女僱主屬第3或4代傳播

另外，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒博士及其團隊，剛就最近涉及南非變種病毒的本地個案完成全基因組排序，當中#11793 (居於太古康怡花園菲傭) 及#11797 (居住於薄扶林豪峰菲傭) ，與早前流行病學相關個案#11643印度男、#11773（居於東涌映灣園第11座菲傭）及#11774（映灣園菲傭女僱主的10個月大女兒），病毒基因100%相同。

至於#11792 (東涌映灣園菲傭女僱主）的病毒基因，與其他個案亦高度相似，只多了一個突變， 顯示她是傳播鏈中較後期被感染，可能是第三或第四代傳播的個案。

▼5月5日，康怡花園N2座檢測及準備撤離檢疫情況▼