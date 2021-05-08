大埔業務超市｜被揭售賣仿冒產品　負責人拒透露商業登記

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-08 19:16

於大埔剛開業的「業務スーパー」（業務超市）日前被揭發懷疑售賣內地貨及仿冒產品。店方於門口貼上告示，承認部份產品並非日本直接購買，而採購時亦未有仔細檢查產品，以致事件發生。店方指曾購買相關北寄貝及帆立貝貨品的客人可安排退貨，職員亦表示已將所有非日本進口貨品下架，以免再引起顧客誤會。 記者在現場找不到商業登記，負責人方先生指獲得日本公司授權，稱在現場有展示商業登記，但拒絕向記者透露公司名稱。

▼5月8日 大埔「業務超市」現場▼

「北騰水產」扮「北勝水產」

於5月6日開業，位於大埔的「業務スーパー」（業務超市）開業數日便引起風波，YouTuber「大J」於開業當日到訪業，發現當中的帆立貝疑似為仿冒產品，包裝與「北勝水產」相似，唯獨產品名稱變為「北騰水產」，其後亦有人於內地網購平台淘寶找到相同貨品。

▼YouTuber「大J」發現超市貨品問題▼

+ 7 + 7 + 7

下架非日本產品

事件引起不少市民關注，記者今日（8日）到訪業務超市時仍有不少市民在外排隊，店內亦有不少客人選購貨品。而店方亦於店門貼上告示，承認部份貨品由香港供應商採購，而非直接由日本進口，亦因採購時未有仔細檢查產品質素及產地而引起顧客誤解。而曾購買相關帆立貝與北寄貝產品的客人亦可安排退貨，相關貨品亦已即時停售。

店員亦向記者表示，為免再次引起顧客誤會，店內現時所有貨品皆由日本進口，而所有非日本直購貨品已即時下架。

不過超市的Facebook專頁，開設幾日疑因有大量負面留言而關閉。

【大埔業務超市】店方亦於店門貼上告示，承認部份貨品由香港供應商採購，而非直接由日本進口，亦因採購時未有仔細檢查產品質素及產地而引起顧客誤解。（余俊亮攝）

稱獲得日本公司授權 拒透露商業登記

根據公司註冊處資料，營運日本「業務超市」的神戶物產（Kobe Bussan），在香港設有「神戶物產（香港）有限公司」，公司註冊地址位於金鐘的秘書公司地址。神戶物產官網亦表示，在香港有業務。

大埔的「業務超市」現場只有日本名稱，記者根據「業務超市」的中、英、日文查詢商業登記，未能找到同名公司，記者在現場亦未看到有展示商業登記證。

大埔超市的負責人方先生指，其超市獲得日本「神戶物產」授權開店，但與「神戶物產（香港）有限公司」並無關係。記者追問以什麼公司名義營運，他稱不方便透露，又辯稱現場有展示，與記者現場採訪有出入。

【大埔業務超市】李女士認為不會影響信心，她指平時行街亦是「見到啱就買」，對於真假貨不太在意。（余俊亮攝）

而對於店方售賣仿冒產品，市民亦持不同意見。李女士認為不會影響信心，她指平時行街亦是「見到啱就買」，對於真假貨不太在意，但她認為店內所售貨品不算特別，於其他超市亦可以找到，所以不會刻再光顧。

【大埔業務超市】李太認為仿冒產品不影響信心。（余俊亮攝）

顧客：一次不忠百次不用

李太則認為店舖較細，種類少，如要求不高都可以接受，但同樣亦認為仿冒產品不影響售心，認為「其實都唔係咁多假野啫」。

但亦有不願透露姓名的市民認為「一次不忠，百次不用」，所以即使道歉，亦難以再挽回顧客失去的信心，但她指要購買產品「自己試下」再作評論。