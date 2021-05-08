多2人疑接種疫苗後亡　死前2日及7日打針　暫未有證據由疫苗引起

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-08 19:27

新冠疫苗接種計劃展開超過70日，衞生署指，截至今日（8日）下午4時的過去24小時，共接獲2宗由醫管局呈報的死亡個案，二人分別於離世前2日及7日，曾接種一劑復必泰疫苗。衞生署表示，暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起。 涉事個案當中，包括1名因急性心肌梗塞去世的61歲男子，事主於工作地方被發現不省人事，送院當晚死亡，他於離世前2日曾接種疫苗。

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58歲女打針後7日亡 初步死因涉大動脈撕裂

衞生署公布，截至今日下午4時，過去24小時共接獲2宗，由醫管局呈報的死亡個案。首宗個案為58歲女子，於5月7日因胸痛及氣促到伊利沙伯醫院急症室求診。醫院檢查發現她有大動脈撕裂，翌日（8日）早上離世。初步診斷死因為大動脈撕裂，並沒有臨床證據顯示與新冠疫苗接種有關。

根據資料，58歲事主曾於離世前7日，即5月1日曾在社區疫苗接種中心，接種一劑復必泰新冠疫苗。她在接種後，於接種中心觀察期間並無不適紀錄。

第二宗個案涉及61歲男子。他於5月7日晚上在工作地方被發現不省人事，被送往基督教聯合醫院急症室。醫院檢查發現他有心室顫動，並於當晚離世。初步診斷死因為急性心肌梗塞，並沒有臨床證據顯示與新冠疫苗接種有關。

根據資料，61歲事主曾於離世前2日、即5月5日，在社區疫苗接種中心接種一劑復必泰新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署接獲報告後已聯絡醫管局，以獲取更多資料協助因果關係評估。暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報該兩宗個案。另外，衞生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

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專家委員會已總結早前4宗死亡個案 均與疫苗無關

衞生署指，截至5月2日，本港有11,785人感染新冠肺炎，其中210人因感染該病而離世。另外，本港共接種了約1,491,900劑新冠疫苗及接獲2,402宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.16%。衞生署同期共收到16宗，佔疫苗接種總劑量的0.001%，曾經於去世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。

專家委員會已總結4宗個案與新冠疫苗沒有因果關係，而其他個案初步認為與新冠疫苗沒有關聯。專家委員會經審視現時有關呈報個案的資料，認為至今未顯示與新冠疫苗有因果關係。