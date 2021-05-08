【多圖】東涌映灣園悅濤軒千人檢疫9日回家　大廈百家燈火重現

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-08 20:57

本港早前爆出多宗變種病毒感染個案，多座大廈居民被送往檢疫中心。惟政府於周五（7日）公布新指引，變種病毒確診者居住大廈，毋須再全幢住戶檢疫21日。 於東涌映灣園悅濤軒第11座，近千名居民於上周五（4月30日）被送往檢疫，經歷9日的隔離生活，終於今日下午獲陸續獲安排離開，可以返回溫暖的家。大廈烏燈黑火的情景不再，今夜大廈百家燈火重新亮起。

政府於上周四（4月29日）晚上突擊圍封東涌映灣園悅濤軒第11座，當時近1000名居民需要漏夜檢測之餘，更要收拾細軟往檢疫中心渡過21日的檢疫期，居民於上周五（4月30日）陸續被送往檢疫。由於政府於昨日指，變種病毒確診者所居大廈，毋須再全幢住戶檢疫21日，正被隔離的居民可陸續返回住所。

東涌映灣園悅濤軒第11座居民於今日下午陸續回家，他們獲分批以約10輛旅遊巴送抵住所。有別於上周整座大廈陷入漆黑的景況，悅濤軒第11座今晚漸重現光明，部分樓層透出幾點黃光及藍光。

政府於昨日公布，如住所大廈有確診個案，毋須整幢住戶全部送往隔離檢疫。而住戶現時若因大廈有感染N501Y變種病毒個案正接受隔離檢疫，當局會安排他們檢測，當結果呈陰性可以停止檢疫。不過，居民回到住所後，由進入檢疫期起計的第3、7、12、19日需要再做強制檢測，餘下時間亦需自我監測。