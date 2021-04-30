映灣園悅濤軒千人漏夜撤離　疫廈一夜光明一夜黑暗見證病毒入侵

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-30 23:51

本港出現首宗社區感染無源頭的變種病毒個案，確診者為一名居於東涌映灣園悅濤軒第11座的外傭。當局於周四（29日）晚上「封區」將悅濤軒第11座列為受限區域，400戶居民、涉近1000人漏夜檢測之餘，更全部被送往檢疫中心檢疫21日。 強檢行動通宵進行，凌晨時分悅濤軒第11座仍然燈火通明，料是居民通宵執拾準入入營檢疫。反觀到了今晚，第11座烏燈黑火，與毗鄰座數形成強烈對比，但有住戶沒有關燈，留下幾點黃光與藍光，份外搶眼。

首宗社區感染無源頭的變種病毒個案，患者為一名菲傭（個案編號：11773），居於東涌映灣園悅濤軒第11座。當局於周四晚上將第11座「封區」，全部居民需要強檢之餘，獲得陰性結果的居民全部也需送往檢疫中心，檢疫為期21日。

「封區」行動原定於今日早上7時完成，惟最終於今日凌晨3時，950名受檢人士完成採樣檢測，整個行動至晚上7時半完成，而全部人的檢測結果為陰性，即行動較原定完結時間遲約12.5小時。

居民昨晚拍攝景況，其他座數大部份單位均已關燈，居民入睡。唯獨是第11座仍然燈火通明，相信居民仍忙於檢測、預備撤離。反觀今晚情況，第11座整座大廈烏燈黑火，與昨晚情況有強烈對比。

4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案

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當局指在這次行動中，民政事務總署，包括離島民政事務處、警務處、衞生署衞生防護中心、漁農自然護理署、食物環境衞生署及醫療輔助隊動員共約310名人員。