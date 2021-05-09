強制檢測│增2間幼稚園　逾28萬外傭完成採樣還有幾萬人今最後期限

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-09 06:21

政府周六深夜發佈當天（5月8日）強制檢測公告，有2間幼兒園因爆發上呼吸道感染上榜，包括屯門仁濟醫院山景幼稚園／幼兒中心以及香港基督教服務處石硤尾幼兒學校。公告並指5月1日至7日期間，已為超過28萬名外傭採樣，全港有37萬外傭，餘下數萬人須於今日（5月9日）完成檢測。

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處新界屯門山景邨第 1 期社區會堂側仁濟醫院山景幼稚園／幼兒中心，以及深水埗窩仔街石硤尾邨第 23 座 1 樓 201-218 號香港基督教服務處石硤尾幼兒學校的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

政府解釋由於該兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，謹慎起見，將該兩間學校納入5月8日的強制檢測公告。

任何在2021年4月25日至5月8日期間曾身處該兩校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月11日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月13日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月6日至5月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼5月8日外傭檢測▼

+ 8 + 8 + 8

已為超過28萬名外傭採樣 未檢測者今日最後期限

政府公告指，全港社區檢測中心和流動採樣站於5月7日共為超過83000名市民採樣（當中包括超過22 000名外傭）。於5月1日至7日期間，全港社區檢測中心和流動採樣站已為超過28萬名外傭採樣。發言人提醒尚未接受檢測的外傭須於今日（5月9日）完成檢測。政府提醒僱主亦可協助尚未接受檢測的外傭先於網上進行預約。

連同21間社區檢測中心，全港各區於明日合共有62個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士（包括外傭）提供免費服務。

政府明日會在大角咀櫸樹街增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。五個位於中西區的流動採樣站（中環愛丁堡廣場、中環9號及10號碼頭外、西營盤社區綜合大樓、堅彌地城遊樂場及金鐘添馬公園），均會於明日提早於早上八時或九時開放，並會於5月10日（星期一）繼續提供服務，便利市民接受檢測。

密切接觸者的同住成員接受強制檢測

公告提醒任何人士若曾與根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第22條接受檢疫的人士（下稱「受檢疫人士」），在其檢疫開始之日或該日之前的14天居於同一居所，並且於該受檢疫人士完成檢疫前得知有關檢疫，便須在得知受檢疫人士須接受檢疫後的兩天內接受檢測，並在接受檢測後的三天內，以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk）向政府報告檢測結果。