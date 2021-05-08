新冠疫苗｜周五16人打針後送院　兩名廿多歲男打第一針後失去知覺

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-09 00:03

新冠疫苗接種計劃踏入第72日，累計約105萬人已接種疫苗，當中有64.8萬人已打齊兩針。政府公布，周五（8日）共有16人打針後不適要送院，較前日的8人倍增，當中13人打復必泰，3人打科興。 涉事接種疫苗人士中，有5人需要留醫，包括兩名分別26及29歲、接種第一劑復必泰的男子，兩人均失去知覺，其中一人更抽搐。兩人入院經治療後情況穩定，另有一名48歲男子自行離院，他注射第二劑復必泰後左半身麻痺，醫生未及為他診症，暫未知他情況如何。

近65萬人打齊兩針

政府晚上更新疫苗接種數據，截止今晚（8日），累計已為市民接種約1,704,400疫苗，當中約1,055,500人已打第一針，包括約473,200人接種科興；約582,400人接種復必。打齊兩針的則有約648,900人，包括約338,200人接種科興，約310,700人接種復必泰。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

截至今晚8時，過去24小時約有42,000人接種疫苗，當中約有4,900名市民接種第一劑科興疫苗、約有4,000名市民接種第二劑，社區疫苗接種中心的整體接種率約為96%。

至於復必泰疫苗，接種第一劑和第二劑的市民分別有12,200和20,900人，整體接種率約為97%。另外，約2,700名人在網上預約接種科興疫苗，復必泰疫苗則有8,600人預約。

16人打針後不適送院 13人打復必泰 3人打科興

昨（7日）再有16人打針後不適送院，13人接種復必泰，3人接種科興。當中10人已經出院，5人留醫，一人未經診症自行離開醫院。

留醫的5人均接種復必泰，包括在教育局九龍塘教育服務中心打第一針的26歲男子，他打針後失去知覺及抽搐；而在何文田體育館打第一針的29歲男子，亦曾失去知覺及暈眩，兩人均被送到伊利沙伯醫院，經治療後留院觀察，目前情況穩定。

餘下3名住院人士，包括在何文田體育館首次注射的51歲女子，她打針後心悸；在元朗體育館接種第一劑的52歲女子，她打針後亦出現心悸及高血壓；在元朗體育館打第二劑的28歲女子，她打針後出疹、發燒、暈眩及胸部疼痛，3人送院後情況穩定。

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另有一名48歲男子在龍琛路體育館接種第二劑復必泰後左半身麻痺，他被送往北區醫院，惟未經診症已自行離院，未知他情況如何。

至於已出院的10人中均情況穩定，當中7人接種復必泰，包括在荃景圍體育館打第二針的34歲女子，她打針後心悸；在荃景圍體育館打第二針的37歲男子，他打針後出疹；在西灣河體育館打第二針的44歲女子，她打針後現過敏反應及出疹；在香港中文大學醫院接種第二針的21歲女子，她打針後頭痛；在將軍澳體育館打第一針的32歲女子，她打針後發冷、暈眩及發燒；在伊利沙伯體育館打第一針的54歲女子，她打針後心悸及暈眩；以及在聖保祿醫院打第一針的24歲男子，他打針後暈眩及氣促。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗（香港中央圖書館）▼

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餘下3人則是注射科興疫苗，包括在官涌體育館接種打第二針後肢體出疹的53歲女子；在天暉路體育館打第一針後心悸的41歲女子；以及在油麻地賽馬會普通科門診診所打第一針後胸部不適的55歲女子。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼