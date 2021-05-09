張建宗稱打疫苗進度不如人意　批有人漫不經心　逾28萬外傭已檢測

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-09 09:25

政府早前要求全港未接種新冠疫苗的外傭，在今日（9日）或之前接受強制檢測。政務司司長張建宗發表網誌，指全港社區檢測中心和流動採樣站已為超過28萬外傭採樣，另有逾5萬外傭已預約在5月8日至9日在檢測中心接受檢測。 張又指，香港有足夠疫苗滿足整體人口需求，但接種進度不如人意，又形容有人「漫不經心」、有人持觀望態度，呼籲市民盡快接種疫苗。

政府在4月30日，要求全港所有尚未完成接種疫苗的外傭於5月9日或之前接受強制檢測。（資料圖片/李澤彤攝）

張建宗指，不少國家竭力爭取足夠疫苗，但卻面對不少困難，相反香港有足夠疫苗滿足整體人口需求，但接種進度未如人意。他呼籲未接種疫苗的市民盡早接種，若因自身健康問題而有疑問，可先諮詢家庭醫生或主診醫生，又指疫苗的一般常見的副作用通常輕微和暫時。

他說，疫苗接種計劃自2月26日展開，直至昨日已是第72日，政府已為市民接種共約170萬劑疫苗，當中約64.89萬名市民已接種第二劑疫苗。

▼5月2日外傭維園檢測實況▼

離過渡性房屋目標僅「一步之遙」

另外，為了解決房屋問題，政府提出目標，希望在三年內提供15,000個過渡性房屋單位。張建宗重申，截至今年4月，已覓得提供約14,000個過渡性房屋單位的土地，現時與目標只有「一步之遙」，當中超過1,100個單位已完成、另外約2,400個單位正動工興建，並預計於2021年至2022年落成。

剛落成的土瓜灣宋皇臺道過渡性房屋已獲發入伙紙。（政務司司長網站圖片）

宋皇臺道項目超額6倍多

張建宗表示，土瓜灣宋皇臺道項目的110個單位已在上月取得入伙紙，日後可惠及220人，營運機構亦收到超過700份申請，超額6倍多。而全港最大規模的元朗錦田江夏圍項目，亦於今年3月29日舉行了動土儀式。

非政府機構資助計劃有13個項目受惠

他又指，政府成立支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃，自去年6月推出以來，至今已批出13個過渡性房屋項目，涉及38.6億元資助額，包括元朗錦田江夏圍、紅磡漆咸道北、葵涌業成街、元朗東頭、荃灣海興路、荃灣象山邨前荃灣信義小學校舍、觀塘鴻圖道86號大偉工業大廈、葵涌油麻磡路、前救世軍三聖邨劉伍英學校校舍、彩虹彩興路、元朗八鄉錦田七星崗、大埔船灣黃魚灘和長沙灣長順街。

至於租用酒店賓館作過渡性房屋，他指計劃自今年4月1日開始接受報名，至今已收到超過150間酒店和賓館的登記申請，形容反應十分踴躍。