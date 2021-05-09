新冠肺炎・5.9｜阿根廷抵港婦染變種病毒　本地連續2日零確診

撰文： 張嘉敏 林穎嫺 王潔恩 勞敏儀 袁澍 黃詠榆 陳淑霞 朱海棋 黃偉倫 陳嘉慧 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-10 00:00

新冠肺炎疫情持續，本港周日（8日）新增1宗輸入個案，連續兩日錄得本地零確診，而初步確診個案則有5宗。而早前首名社區感染變種病毒的印裔男子（病人編號#11643）及其菲裔女友人（#11672），兩人涉瞞報行蹤被拘捕，案件周一（10日）提堂。 據了解，菲裔護士的哥哥一家入檢疫中心後，病毒檢測結果是陰性，當局將會安排他們做抗體檢測。 外傭強制檢測限期今日屆滿，港府表示，於5月1日至7日期間，已有超過28萬名外傭採樣接受檢測。發言人提醒尚未接受檢測的外傭，須於今日完成檢測。

【23:55】早前先後有外傭感染變種病毒，政府要求全港37萬名外傭，於周日（9日）或之前接受強制檢測。食物及衞生局晚上發稿稱，感謝外傭和僱主配合強制檢測，截至今午6時，近34萬名外傭接受檢測，並估計有約4萬名外傭已接種兩劑新冠疫苗，即獲豁免強制檢測。

強制檢測｜食衞局指34萬外傭已檢測 4萬外傭已打兩劑疫苗獲豁免

【22:00】政府宣布，截至晚上8時，累計有約1,071,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約477,000名接種科興疫苗，約594,500名接種復必泰疫苗。

而截至今日零時零分，過去24小時共有13宗送院個案，其中10人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。其中，有兩人接種復必泰疫苗後，均出現血管迷走神經性昏厥。

新冠疫苗｜增13人打針後不適送院 兩人打針後血管迷走神經性昏厥

【21:50】位於荃灣的荃威花園R座因有人確診並帶有N501Y變異病毒，大廈所有居民列為緊密接觸者，周三（5日）被送往檢疫中心，今日（9日）獲安排離開。但不少居民不滿隔離營安排混亂，有人怒撕林鄭的感謝信，指「用一封信便想跟我們say sorry，行開啦！」亦有住戶投訴，因膳食出問題而「疴足三日」。

荃威花園檢疫住戶母親節「獲釋」 居民不滿安排怒撕林鄭感謝信

不滿當局安排的古先生，憤而手撕感謝信，怒指檢疫安排令居民不能安心地過一個母親節，「用一封信便想跟我們say sorry，行開啦！」（陳嘉慧攝）

【20:40】康怡花園N2座一名外傭確診變種新冠病毒，同座居民原本須強制檢疫21日，因應政府最新檢疫安排，今日（9日）下午獲准離開檢疫中心。有居民直言，政府突然改變準則，自己如同「白老鼠」般，但對於可以提早返家感到開心，全家今晚外出用膳慶祝母親節。

康怡花園N2座居民結束檢疫 嘆做「白老鼠」 今晚即外出慶母親節

自下午5時起，陸續有旅遊巴抵達康怡花園，早前被要求檢疫的人士返回家中。(李澤彤攝)

【20:15】變種病毒流入社區，政府早前要求出現相關個案的大廈，同一幢住客都須送往隔離檢疫21日，惟多名隔離人士叫苦連天，批評安排失當，投訴膳食質素差劣，更疑出現集體食物中毒事件。

翻查資料，去年12月底竹篙灣檢疫中心全面啟用，共提供3,500個單位，今年5月7日時入住率創高峰達42%，一共使用了1,392個單位，2,424人居住。雖然入住率創新高，但按照檢疫中心設計，其實仍可容納更多人入住，為何檢疫安排依然飽受批評？有區議員表示，檢疫中心管理混亂，雖有不少職員駐守，「但（職員）唔知自己做緊乜」，居民致電查詢熱線時，對方未能解答問題，只會抄下問題，形容管理質素差，上層意見未能下達，即使安排居民提早結束隔離回家，職員亦無法回答之後是否須家居隔離。

檢疫中心｜市民連日投訴衞生欠佳膳食差 揭港府管理隔離營數宗罪

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【19:45】負責引入由德國生產的BioNTech新冠疫苗到大中華區銷售的復星醫藥，今(9日)公告指，其控股子公司復星醫藥產業擬與BioNTech投資設立合資公司，以實現疫苗產品的「本地化生產及商業化」。

新冠疫苗｜復星擬與BioNTech設合資公司 未來在內地生產疫苗

5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家

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5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中

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【16:45】變種新冠病毒傳播力強，法國的病毒株更可逃避檢測，有機會走漏確診患者。有學者表示，法國病毒株的變異位有異於香港所見的英國、印度及南非變種病毒株。檢測和認證局主席于常海憂慮，現時核酸檢測的試劑未必可以檢測到變種病毒，或導致假陰性個案。有檢測商就稱試劑會隨變種病毒更改與時並進。

法國變種新冠病毒可避開檢測 理大學者：或須多重基因排序揪出

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【15:50】有酒樓負責人表示，今晚晚市已幾近爆滿，惟受入座人數所限，以及未有加價的情況下，估計生意額較疫情前少一半。他又指，現時實際操作下，只能提供6人一枱，流失不少大枱生意。



有食客則表示，專程與家人到酒樓飲茶，三代同堂分坐兩枱慶祝母親節，惟今晚則會選擇留在家中，享用酒樓外賣，「以前都會出去食，但依家出面都無得坐咁多人，同好難訂枱。」

母親節｜酒樓C區6人枱訂滿 4人枱逾八成滿 負責人指旺場未旺財

5月9日是新冠肺炎疫情下第二個母親節，有市民到荃灣彩龍金閣酒家飲茶。（鄭子峰攝）

新冠疫苗｜近八成人憂身體不宜打針 組織倡政府與通關掛勾增誘因

【15:30】變種病毒流入本港社區，傳播鏈漸趨明朗，東涌居民上周仍陷於驚恐，在烈日下排長龍檢測，今日（9日）母親節檢測人龍不再，有東涌居民表示因感染群組未見大規模擴散，故稍放心，終敢外出郊遊，與子女度佳節。

有孝順仔應母親要求，充當「扶手棍」結伴到寶蓮寺吃齋，媽媽指今年無法多家庭聚餐較可惜。

變種病毒｜東涌居民因疫情緩和外出慶母親節 有母親嘆未敢飯聚

今日是母親節，東涌不少一家大小外出慶祝。（張浩維攝）

今增一宗輸入個案 阿根廷返港婦帶變種病毒 連續2日無本地個案

【14:20】衞生防護中心公布今日僅新增1宗輸入個案，累計增至11,808宗，連續兩日本地零確診。患者為一名52歲婦人，由阿根廷抵港後檢測確診，並無病徵，她感染變種病毒N501Y。

今日初步確診則有少於5宗。

外傭強制檢測最後一日 有人提前3小時排隊 憂染疫一年無放假

【14:06】外傭強制檢測限期今日（9日）屆滿，料仍有約五萬人必須在今日「死線」前檢測。專門針對外傭的中環遮打花園檢測站早上人流相對冷清，有已接種疫苗的外傭前來檢測，因擔心如上周日般排長龍，故今日在採樣站開放前，提早3小時來排隊。

政府改疫廈隔離準則 陳肇始否認憂隔離營爆滿 改變因科學、經驗

【13:53】社區出現多宗變種新冠病毒個案，政府早前將有關住宅大廈的居民都送往檢疫中心21日。不過民間多番批評政府無科學根據，當局終不再列有關居民為密切接觸者，他們檢測結果陰性後便可離開。對於是否因為檢疫中心爆煲才調整安排，食物及衞生局局長陳肇始否認，認為檢疫中心仍然有容量，但假如變種病毒在社區超級大爆發，不排除密切接觸者之後要轉為家居檢疫。另外，荃威花園R座及康怡花園N2座居民今日（9日）可以離開隔離營。

▼東涌映灣園11座居解除檢疫令 可自由外出過母親節▼

【13:10】東區區議員魏志豪透露，早前列強制檢疫的太古康怡花園N2座居民，下午獲准離開檢疫中心。荃灣區議員趙恩來表示，荃威花園R座居民，今日亦陸續獲准離開檢疫中心。

至於堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace居民，據悉，他們已前上周五（7日）晚已獲釋回家。

▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼

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【12:00】消息稱，今日新增一宗輸入個案，連續2天沒本地個案。

張建宗稱打疫苗進度不如人意 批有人漫不經心 逾28萬外傭已檢測

【09:26】政府早前要求全港未接種新冠疫苗的外傭，在今日（9日）或之前接受強制檢測。政務司司長張建宗發表網誌，指全港社區檢測中心和流動採樣站已為超過28萬外傭採樣，另有逾5萬外傭已預約在5月8日至9日在檢測中心接受檢測。



張又指，香港有足夠疫苗滿足整體人口需求，但接種進度不如人意，又形容有人「漫不經心」、有人持觀望態度，呼籲市民盡快接種疫苗。

▼5月8日，深水灣及淺水灣情況▼

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▼映灣園悅濤軒11座，居民「疫監」前後對比▼

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【00:01】由於2間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該兩間學校被納入強制檢測公告。任何在4月25日至5月8日期間，曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月11日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月13日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 仁濟醫院山景幼稚園／幼兒中心（地址︰香港新界屯門山景邨第1期社區會堂側）

(2) 香港基督教服務處石硤尾幼兒學校（地址︰香港九龍深水埗窩仔街石硤尾邨第23座1樓201-218號）

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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▼5月8日 外傭檢測最後兩日▼

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▼近14日患者住所及行蹤▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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