新冠疫苗｜打針有七大「特權」　完成兩劑可與強制檢測說再見

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-05-09 22:50

新冠疫苗接種計劃至今（9日）展開73日，累計有107萬人已經接種疫苗，當中約67萬人更打了第二劑。政府早前提出抗疫新路向，推動更多市民接種疫苗，除了可與更多人一同到部分食肆用膳，或參加多至百人的宴會，在「疫苗氣泡」下也可更方便到院舍和醫院探望親友。萬一「大吉利市」被列為確診個案的緊密接觸者，如不涉變種病毒個案，檢疫日數可減一半至7日，如涉變種病毒也可獲減7日檢疫；由大部分外國返港，於酒店檢疫日數也可減少7日。

此外，當局只限接種兩劑疫苗的市民，透過旅遊氣泡外訪。已完成接種疫苗者視為遵照強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測，與強檢說再見。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

1.打一針即可光顧D類食肆及百人宴會

政府提出「抗疫新路向」，以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放寬社交距離和出入境檢疫限制。在食肆方面，採取A、B、C、D四個方案組合，當中C、D組合為「升級版」。食肆員工已接種疫苗、食客全數使用「安心出行」程式登記等，食肆可延長營業至凌晨12時或2時。已接種一劑疫苗的市民，可到D類食肆（所有員工已打疫苗，只掃瞄安心出行） 用膳，最多8人同枱，或是到這類食肆，參加最多100人的宴會。

2.可以光顧酒吧、卡拉OK及派對房間

當局列明酒吧或酒館、夜店或夜總會、浴室、派對房間和卡拉OK場所重開條件，除了所有員工已經至少接種第一劑疫苗，以及所有訪客均使用安心出行應用程式記錄到訪，當局規定只限已接種至少一劑疫苗的市民光顧。至於麻將天九耍樂處所，則只需員工接種疫苗，雀友未打針也光顧。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

+ 3 + 3 + 3

3.外國返港檢疫期可相應縮短

在入境方面，當局按疫情等因素，將海外地方劃分為極高及甚高風險，以及中、高風險、低風險和中澳台。

在新安排下，由澳洲、新西蘭和新加坡所屬低風險地返港居民，如已完成接種新冠疫苗，他們須在指定檢疫酒店接受檢疫日數由現時14日減至7日，另須進行7日自我監察，並在抵港後第12日接受強制檢測；由中、高風險地區到港並已完成接種新冠疫苗人士在指定檢疫酒店強制檢疫日數，則由21日縮短至14日，另加7日自我監察，並於抵港後第16日和第19日接受強檢。只有由極高及甚高風險地區回港才無着數。

4.可參加旅遊氣泡

當局正推展旅遊氣泡，港府規定，必須完成接種兩劑疫苗方可參加旅遊氣泡。

5.非回港易居民家居檢疫減至7日

曾逗留在內地、澳門和台灣的抵港人士並非循「回港易」計劃回港，如他們已完成接種新冠疫苗，其強制檢疫期也由14日減半至七日。他們其後須進行七日自我監察，並於抵港後第12日接受強檢。

6.密切接觸者檢疫減少7日

確診者的密切接觸者，如已完成疫苗接種也有好處。若不涉及變種病毒株，密切接觸者如病毒檢測呈陰性，在檢疫中心的檢疫期縮短一半至7日，只需在離開後繼續進行七天自我監察，並於第12日於社區檢測中心進行強制檢測。

若涉變種病毒株，確診者的密切接觸者於檢疫中心強制檢疫期，也可由21天（與確診個案最後接觸日起計）縮短至14天，然後再進行七天自我監察，再於第19日於社區檢測中心進行強制檢測。

7. 視作等同已進行強制檢測

另外，政府不時就「疫廈」、患者工作地點或曾到過處所發出強制檢測公告，根據最新安排，已完成疫苗接種人士，即接種第二劑後滿14日，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。

▼5.4荃威花園R座先封區檢測▼

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隔離檢疫可縮短

至於本港的檢疫隔離，政府周五時公布已完成接種疫苗的密切接觸者的最新檢疫安排。不涉變種病毒株個案的緊密接觸者符合特定條件後，強制檢疫期可由14日縮短至7日電子監測家居檢疫，而條件包括需要完成兩劑疫苗接種後14天、進入檢疫期第一天呼吸道樣本PCR檢測需呈陰性及血清測試結果要呈陽性。

對於感染變種病毒確診個案的密切接觸者，如符特定條件檢疫期可由21日縮短至14日，但仍需在檢疫中心進行，而檢疫後需要進行7日自我監察，並要在第19日在社區檢測中心進行強制檢測。