新冠疫苗｜近八成人憂身體不宜打針　組織倡政府與通關掛勾增誘因

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-09 16:39

本港接種疫苗情況未如理想，病人醫護權益協進會調查發現，76%受訪市民擔心身體狀況不適合接種，當中更有34%人士表明不會接種，原因包括認為疫苗副作用成疑，以及接連有死亡及嚴重副作用個案，影響接種意欲，各佔78%及67%。 召集人龐朝輝表示，倘當局強制市民接種，會出現頗大反彈，港府應推出「疫苗有薪假期」及推廣打針會與通關掛勾等鼓勵政策，增加市民接種意欲，而非使用懲罰措施推動。另港府亦可提供更方便的接種安排，包括安排醫療團隊到大型機構及企業安排接種，以及延長社區疫苗接種中心週末運作時間，便利上班族。

本港接種疫苗情況未如理想，病人醫護權益協進會調查發現，76%受訪市民，擔心身體狀況不適合接種。左三是病人醫護權益協進會召集人龐朝輝。(受訪者提供)

調查於上月底以網上問卷方式進行，成功訪問718名18歲或以上尚未接種疫苗的市民。29%受訪者表示會接種疫苗，但當中有70%表明會待更多人先接種，觀察有否嚴重副作用再行決定接種時間表，另有50%則表明，正等待更好的疫苗出現。至於表明不會接種的受訪者當中，6%表示醫生建議不接種，78%認為疫苗未有足夠測試，也有67%受訪者受接種後出現死亡及嚴重副作用個案影響意欲。

政府數據：異常事件比率0.12%至0.2%

調查又顯示，88%受訪者未因疫苗氣泡而增加接種意欲，89%受訪者則反對推行強制接種政策。病人醫護權益協進會召集人龐朝輝表示，調查顯示不少市民對疫苗嚴重副作用過分憂慮，按政府接種數據顯示，接種科興及復必泰疫苗後出現異常事件比率僅0.20%及0.12%，最常見為胸痛、頭暈等，故市民無需過分憂慮，而長期病患者在諮詢醫生及確保病情穩定下，亦可接種疫苗，他建議當局可在醫管局診所提供毋須預約的簡單檢查，便利相關市民。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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疫苗氣泡不夠吸引

龐朝輝續指，倘當局強制市民接種，會出現頗大反彈，他認為市民期望政府提供更多誘因，多於用嚴厲政策去強迫。他又指，疫苗氣泡只延長堂食時間或容許到酒吧，對於已維持一年多抗疫狀態，吸引力不大。

協進會建議，港府應推出疫苗有薪假期及通關等鼓勵政策，增加市民接種意欲，而非使用懲罰措施，包括限制飲食業人士接種等，他建議，當局可考慮如接種比率達某百份比可通關；另港府亦可提供更方便的接種安排，包括安排醫療團隊到大型機構及企業安排接種，以及延長社區疫苗接種中心週末運作時間，便利上班族。