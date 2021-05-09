李國寶次子李民斌居檢疫中心14日　返回半山豪宅首開腔：全部正常

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-09 21:38

新冠肺炎變種病毒殺入本港社區，累計有11人染疫，當中七人居住大廈的居民，全須撤離到竹篙灣等檢疫中心隔離21日，近日因找到部分人的感染源頭，逐步獲得「釋放」回家，當中包括居於半山億元豪宅堅尼地道8號Kennedy Terrace的李國寶次子、東亞銀行聯席行政總裁李民斌。

由豪宅搬到檢疫中心住了14日，李民斌在上周五（7日）晚獲准回家。《香港01》記者今日（9日）下午致電李民斌，他高興地表示「返咗屋企」，全部人病毒檢測正常，但對於檢疫安排等不願多談，「都過咗去就無嘢啦。」

我諗都唔特別講㗎啦，都過咗去就無嘢啦。 東亞銀行聯席行政總裁李民斌

菲傭檢疫完畢回到僱主家始檢測確診

4月中本港出現首宗社區變種病毒後，陸續出現新個案。至4月23日再增一宗個案，涉事的是一名菲傭，她在西營盤華美達海景酒店檢疫21日後，多次病毒檢測陰性。她在4月17日到Kennedy Terrace僱主家中工作，與僱主及數名外傭一同居住；她在4月19日到萬邦行做身體檢查，始發現染疫。由於帶有N501Y變種病毒，加上曾搬到大廈內其他樓層，全部約60名居民當晚須撤離檢疫21日。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌因居住於Kennedy Terrace，昨日（8日）提早完成檢疫獲准回家。（資料圖片）

Kennedy Terrace居民上周五晚獲准回家

東亞銀行多位李氏家族成員居於Kennedy Terrace，當中包括主席李國寶的次子、聯席行政總裁李民斌，他當時透過銀行表示，為顧及公眾健康，他尊重當局的安排，並已配合進行強制檢疫及檢測。

隨着衞生署查出首名社區患者播毒網，所居住的伯嘉士大廈居民無人染疫，而政府專家斷定該菲傭較可能在酒店內受到其他檢疫住客傳染，政府上周五更改檢疫安排，准近期需撤離住所檢疫人士回家。Kennedy Terrace的住客檢疫中心住了14日，於上周五晚獲准提早回家，未有人出現感染，但未來數日仍需再前往進行病毒檢測一次。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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李民斌高興回覆記者：係呀，返咗屋企啦

李民斌今日下午接受《香港01》記者查詢時，對於能夠提早回家顯得相當高興，並說：「係呀，返咗屋企啦。」對於居於的大廈有變種病毒患者、政府更改檢疫安排，以及隔離營的環境等，他禮貌回應稱：「我諗都唔特別講㗎啦，都過咗去就無嘢啦。」他又透露，其身體狀況良好，「（檢測）全部正常、全部正常。」

早前Kennedy Terrace的21/22樓及25/26樓單立住客向衞生防護中心發出律師信，要求解釋強制檢疫法律基礎，並揚言會向高院申請緊急人身保護令。東亞銀行當時回覆稱，涉事者非李民斌。

半山堅尼地道8號Kennedy Terrace為豪宅，有的一梯一伙，有的屬雙層複式單位，全部市值逾億元，租盤叫價每月25萬元，因此住客非富則貴。

食衞局局長陳肇始前日（7日）公布新的檢疫安排，居於出現N501Y變種病毒患者的同一大廈或居所的所有住客要接受強制檢疫，當獲陰性結果者可停止檢疫，但仍須在確診患者離開大廈起計第3天、第7天、第12天和第19天接受強制檢測。