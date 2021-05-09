法國變種新冠病毒可避開檢測　理大學者：或須多重基因排序揪出

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-09 16:40

變種新冠病毒傳播力強，法國的病毒株更可逃避檢測，有機會走漏確診患者。有學者表示，法國病毒株的變異位有異於香港所見的英國、印度及南非變種病毒株。檢測和認證局主席于常海憂慮，現時核酸檢測的試劑未必可以檢測到變種病毒，或導致假陰性個案。有檢測商就稱試劑會隨變種病毒更改與時並進。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在香港電台節目《城市論壇》稱，香港檢測到的南非、英國、印度病毒株，變異的地方都在刺突蛋白（Spike蛋白/S蛋白），影響病毒傳播能力，但核酸檢測則是檢驗病毒另一個叫N蛋白的位置，上述病毒株在N蛋白沒有太大變異，因此都可以檢測到變種病毒，「法國變種病毒走得甩常用檢測方法，不斷做基因排序先知搵唔搵到。」

檢測和認證局主席于常海在同一節目關注，核酸檢測會檢驗特定的基因片段，當試劑未有覆蓋變種病毒，就會出現假陽性或者假陰性，令人擔心。檢測承辦商相達生物科技創辦人招彥燾就稱，政府一直跟進跟檢測商商討變種病毒檢驗的準確度，並會安排已變種的樣本供他們測試，相信獲得政府認可的實驗室，檢測都有一定的準確性，而檢測商亦會隨變種病毒的發展與時並進更新試劑。

蕭傑恒解釋，核酸檢測會檢驗病毒的N蛋白，而法國變種病毒株就正正是N蛋白變異。（《城市論壇》截圖）

過往檢測商合約無要求必須由護士擔任採樣員

每一波疫情都是邊境失守，早前華大基因就被港大微生物學系講座教授袁國勇質疑，華大為酒店檢疫人士採樣時，採樣不當導致變種病毒個案流入社區。招彥燾透露，政府跟檢測商的合約無要求必須由護士擔任採樣員，只是列明需要培訓，「香港每日檢測無咁多護士採樣，但係咁多波疫情由境外輸入，檢疫酒店用最專業人士採樣，用最嚴格做係無可厚非」，建議檢疫酒店應由護士負責採樣，社區檢測中心就毋須必定由護士擔任，又稱檢測商約一周為37萬外傭檢測尚能應付，但承認人手問題是香港檢測量不足內地的原因之一。

蕭傑恒稱，採集鼻咽拭子即採樣棒深入鼻孔至耳朵位置，必定最準確，但市民可能會打噴嚏。招彥燾就稱，政府無要求他們必定採集鼻咽拭子，現時採集鼻孔數厘米的鼻腔拭子及咽喉拭子是平衡準確度及效率，因為市民採集樣本時打噴嚏，採樣員可能要更換整套保護裝備，但絕對同意抵港人士要以更準確的方式檢驗。

▼袁國勇教授 用不同方法為自己採樣連環圖▼

政府周三（12日）起，縮短已打齊針人士的檢疫期，但毋須他們檢驗抗體水平。招彥燾又稱，有一款獲得美國食品藥物管理局認可的血清快速測試，只需要如檢驗血糖般篤手指，10分鐘便有抗體結果，抗體水平較高便可得悉疫苗對該人的反應，陰性者才需要傳統抽血，即使快速測試未有傳統抽血般準確，也可大大減低化驗時間。蕭傑恒補充，世界衞生組織未公布抗體水平高低的標準，而機場都無可能放置大型機器為入境人士抽血，相信快速測試是其中一條出路。

暫時避免第五波出現

蕭傑恒又提到，本港近數周屢現變種病毒流入社區，形容未有大爆發是「抹一額汗」，暫時都無新個案被感染變種病毒可以「鬆一口氣」，避免第五波出現。呼吸系統專科醫生曹忠豪就呼籲市民接種疫苗，引述美國文獻及以色列經驗，疫苗對變種病毒仍然有六至七成效用。