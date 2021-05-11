竹篙灣檢疫中心問題多　民安隊︰派飯需時兩小時　已增派人手

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-11 15:49

最近變種新冠肺炎流入社區，政府早前將與變種病毒患者同住大廈的住戶都列入密切接觸者，包括堅尼地道8號Kennedy Terrace、荃威花園R座及康怡花園N2座住戶等。大部分人士獲安排入住竹篙灣檢疫中心，但最近中心則爆出集體食物中毒、熱線電話無人聽、無人安排離開等問題。 翻查資料，竹篙灣檢疫中心也是由民安隊負責管理，包括安排檢疫人士車輛的進出路線、以及派發飯餐及物資的分站流程。就今次集體食物中毒、熱線電話無人聽等問題，《香港01》昨日（10日）已向民安隊查詢是否涉及人手不足，或流程出錯。 民安隊今日（11日）回覆查詢，僅指在指定時間提供三餐，一般需時兩小時，民安隊曾增派人手，衞生署亦有加派大量保安及支援人員應付工作需要。

變種病毒攻入本港，多幢大廈包括荃威花園R座及康怡花園N2座住戶，均一度需撤離至竹篙灣檢疫中心。(資料圖片)

竹篙灣檢疫中心近日爆出集體食物中毒，涉事的丹尼食品昨日首度開腔回應，稱發生集體食物中毒當日，公司亦提供膳食及餐盒予15間機構，未有接獲同類型意見反映。

▼竹篙灣檢疫中心膳食▼

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根據民安隊今年1月的文件顯示，除竹篙灣檢疫中心的3,500個單位外，八鄉少年警訊永久活動中心、鯉魚門公園度假中心等，都是由民安隊管理。介紹指出，民安隊需要在檢疫中心進行場地設置，包括檢疫人士車輛的進出路線、檢疫人士的接收程序、清潔區及污染區的劃分、工作人員進出污染區的路線，以及派發飯餐及物資的分站流程等。

竹篙灣檢疫中心的3,500個單位由民安隊管理。（資料圖片 /廖雁雄攝）

就丹尼食品的回應，派飯的流程，以及熱線電話無人聽、無人安排檢疫人士離開等問題，事件是否因為民安隊的人手不足，或流程出錯？民安隊回覆《香港01》時，未有正面回應，僅指過去一星期送往竹篙灣檢疫中心的檢疫人士急劇增加，已增派人手，而衞生署亦加派大量保安及其他支援人員，應付工作需要。

就膳食安排，民安隊亦指，有加派額外人手，以便在用膳時間內派送到檢疫人士房間，一般派送時段為兩小時，而飯餐實際派送時間，亦受供應商何時把膳食送抵檢疫中心等因素影響。

至於為檢疫人士添補物資，民安隊表示，因短時間入住人數眾多，加上要求物品種類繁多，部分物資可能無足夠存貨，而不論是中心提供的物資還是檢疫人士親友送來的物品，工作人員會盡快送變相關人士。民安隊指，物流、運輸、清潔、膳食等，均由外判供應商負責。