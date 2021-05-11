協恩幼稚園、九龍塘官小等43校爆流感　強制檢測兼停課5日

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-11 00:38

食物及衞生局周一（10日）深夜公布強制檢測公告，沒有「疫廈」，但有43間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，當局將上述學校納入強制檢測範圍，包括名校九龍城協恩中學附屬幼稚園、馬鞍山英基國際幼稚園(烏溪沙)、半山聖安多尼學校及九龍塘官立小學等。

根據公告，所有在4月27日至5月10日身處上述地點逾兩小時的人士，需於5月13日或之前接受檢測。衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包，需於5月15日或之前交回樣本瓶。按衞生署規定，43間學校也需停課5日。

▼5月10日強制檢測學校名單▼

已經完成疫苗接種人士毋須檢測

該43間被納入強制檢測公告的學校，主要是幼稚園或幼兒學校，包括協恩中學附屬幼稚園、塘羅福道4-6號國際英文幼稚園、元朗德怡國際幼稚園/幼兒園、馬鞍山英基國際幼稚園(烏溪沙)；另外8間為小學，如半山醫院道中西區聖安多尼學校及九龍塘官立小學。

所有在4月27日至5月10日身處上述地點逾兩小時的人士，需於5月13日或之前接受檢測，或於5月15日或之前交回樣本瓶。受檢人士若在5月8日至10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

這次公告沒有大廈或工作場所因有患者居住或到訪而上榜。

▼5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家▼

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涉變種個案大廈檢測日子出籠

衞生防護中心早前更新涉及N501Y變種病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於確診病人離開大廈計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察21日。當中東涌映灣園悅濤軒11座、金巴利道美園大廈、荃威花園R座、康怡花園N2座、薄扶林道豪峰居民均需於明天接受檢測。

涉及N501Y變種病毒株確診本地個案的檢疫安排（政府新聞處圖片）

荃威花園R座增設採樣站

當局表示，現時全港共有21間社區檢測中心為市民提供檢測服務，並會在明日於荃灣荃威花園R座增設流動採樣站。位於九龍佐治五世紀念公園、旺角麥花臣遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至下周一（17日）。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月11日)▼

當局公布於5月1日至9日期間，超過34萬名外傭已經在全港21間社區檢測中心和各區的流動採樣站採樣或提交深喉唾液測試樣本。全港共有約37萬名外傭，當局周日(９日）表示，若4萬外傭已接種疫苗而毋須檢測。