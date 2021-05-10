7人周日打新冠疫苗後送院　兩人心悸不遵從醫生勸告自行出院

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-10 23:45

政府公布昨日（9日，星期日）共有7宗接種新冠疫苗後送院個案，當中兩人不遵從醫生勸告自行出院，包括一名接種復必泰後出現心悸的71歲男子，以及一名接種復必泰後同樣出現心悸的59歲女子。 疫苗接種計劃自2月底展開至今第74日，已有逾108萬名市民已接種第一劑疫苗，當中48萬人已接種科興疫苗，約60.5萬人已打復必泰疫苗。

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7宗打針後送院個案中，6人接種復必泰疫苗，1人接種科興疫苗；其中四人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

（政府新聞處）

中年婦昏厥需留院觀察

一名45歲女子接種復必泰後昏厥送院，情況穩定，經治療後需留院觀察。一名接種復必泰後出現心悸的71歲男子，以及一名接種復必泰後同樣出現心悸的59歲女子，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。另有一名59歲女子接種科興疫苗後上腹部痛，情況穩定經治療後已經出院。

近70萬人已打兩劑疫苗

政府另公布，至今有1,087,200名市民已接種第一劑疫苗，包括約481,800人接種科興疫苗，約605,400名接種復必泰疫苗；約689,300名市民已接種第二劑疫苗。

今逾萬人預約打針 較昨增逾3000人

政府表示，截至今晚8時的過去24小時，約有34,700名市民接種疫苗。當中約4,900名市民接種第一劑科興疫苗，約3,100名市民接種第二劑科興疫苗。另外，約有10,800人接種第一劑復必泰疫苗，約16,000人接種第二劑復必泰疫苗。

政府數字顯示，社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%；接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。約12,000名市民在網上預約接種疫苗，分別有約2,900名市民在網上預約接種科興疫苗，約9,100名市民預約接復必泰疫苗；合共較前一日增逾3,000人。

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