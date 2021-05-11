何志平涉美國賄賂案罪成　醫委會裁定專業失德　釘牌12個月

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-11 13:17

眼科醫生、前民政事務局局長何志平於2014年至2017年，以中華能源基金會秘書長身份行賄，在美國被判監3年及罰款40萬美元，直至去年6月刑滿出獄回港。 醫委會今日（11日）舉行紀律聆訊，審理他在香港的醫生註冊資格。何志平被控兩項專業失德，他沒有應訊，亦未有代表律師到場。 聆訊小組裁定何志平的兩項專業失德成立，當中涉及賄賂案的控罪，醫委會將他從普通科醫生名冊中除名12個月。

前任香港民政事務局局長兼全國政協委員何志平，其妻胡慧中為江蘇省政協委員。（資料圖片）

何志平無於指定時間向醫委會報告被定罪

何志平被醫委會控兩項專業失德，包括涉及賄賂案的違反海外反腐敗法5項罪成控罪、及2項涉及洗黑錢等控罪罪成。另一項專業失德則涉及未有按醫委會《香港註冊醫生專業守則》第29.1條，當中列明曾在香港或香港以外地方被裁定犯了可判處監禁的罪行，須於定罪28日內向醫委會報告。

聆訊小組主席鄧惠瓊表示，小組認為已於今年1月就聆訊通知何志平一方，由於何志平決定不出席聆訊，及不派代表律師到場，因此如期於今日展開聆訊。她表示，就何志平被裁定違反海外反腐敗法的控罪，雖然何志平一方認為於上訴未有結果前繼續聆訊不公平，不過何從未有就此提供更多證據，裁定首項控罪成立。由於首項控罪成立，而何志平同樣未有依守則，於被定罪的28日內醫委會報告，因此裁定第二項控罪成立。

小組裁定何志平專業失德，考慮到何志平服務社會多年，加上賄賂案的罪行與其醫生身份無關，將何志平從普通科醫生名冊上除名12個月。而就他未有按守則向醫委會報告，將就此向何志平發警告信。