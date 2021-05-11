新冠肺炎｜梁子超︰未來2至4周有機會清零　惟憂疫苗氣泡或致漏洞

撰文： 王潔恩 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-11 12:43

本港新冠肺炎疫情未息，呼吸系統專科醫生梁子超今日（11日）表示，早前的變種病毒患者曾在社區長時間逗留，且病毒有潛伏期、或會隱性傳播，故應以最後一宗變種個案起計，多觀察21天才會較穩陣，「𠲖家都係過咗一個禮拜鬆啲，可能仲有兩個禮拜。」 梁認為，暫時未見變種新冠病毒在社區傳播是好消息，但擔心隨著「疫苗氣泡」放寬社交距離措施及檢疫期，或會出現漏洞，令社區出現變種個案，屆時將後遺無窮。 至於香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則預計，新冠肺炎將成全球「風土病」，香港將無法「清零」，鼓勵市民盡早接種疫苗。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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在新檢疫安排下，無論入境人士或本地緊密接觸者，只要曾接種疫苗，並符合特定條件，可縮減檢疫期。梁子超認為，疫苗至今未能為全民提供免疫屏障，暫時只能作個人保護作用，對減少傳播病毒的成效存疑，質疑本港外防輸入政策隨「疫苗氣泡」放寬是有問題。

冀在未來兩至四星期有機會「清零」

梁子超又指，檢疫是針對病毒僭伏期，而檢測則能盡快發現確診個案，強調每種防控措施都有自己的角色，擔心「疫苗氣泡」下會出現漏洞。他直言，若最後個案走入社區，屆時將後遺無窮，「一重重嘅保障，每一重好容易漏網。大部份輸入個案，有8成都無病徵，你點樣自我醫學監測？」

梁子超期望未來兩至四星期有機會「清零」，但他認為，考驗在於如何長期維持「清零」，提醒若未有妥善處理入境人士及緊密接觸者，出現任何鬆弛或需再封關。

落實旅遊氣泡要符合條件

梁子超認為，安全「旅遊氣泡」需要符合不同條件，如當地疫情不要比本港差；當地對變種病毒有良好的監控；能保障航空交通、機場不會產生交叉感染。

何栢良：新冠肺炎將成全球風土病 香港無法「清零」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則在另一電台節目中直言，預計新冠肺炎將成全球風土病，香港無法「清零」，為減低病毒影響，市民應盡早接種疫苗，減低重症或死亡個案。

何形容，有研究證97%至98%完成接種兩劑復必泰的人士，在兩周後抗體水平頗高，而約3至4成新加坡康復者，抗體維持長達半年的高水平保障，「市民唔好以為疫苗有效期只得9個月，係只觀察到９個月，5年、10年都有可能」。

何又相信市民會慢慢接受接種，建議政府諮詢年輕人在什麼前提下願意接種（如可辦運動會、大型活動等），另可考慮安排接種隊入校為中學生打針。