看手機小說邊摸女兒　倉務員認非禮囚1年　官冀兩人重建關係

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-11 17:13

中年倉務員趁與15歲女兒小睡時，一手拿著手機看小說，一手按壓女兒私處非禮，女兒大驚，並見到父親手機現色情廣告，倉務員早前承認非禮罪，案件今日（11日）判刑。女事主的創傷報告顯示，她怕再遭父親性侵甚至強姦，法官關注到事主無法應付情緒，冀社署或其他機構可提供協助，也要懲教署向被告提供協助，讓他可重建與女兒的關係，被告最後被判囚1年。

任保安及倉務員的被告(51歲)，原被控兩項非禮罪，指他在2020年1月5日在大圍家中非禮案發當年15歲的女兒X。被告承認其中一項非禮罪，另一項非禮罪則留在法庭檔案，不予起訴。

事件後事主變得情緒化

女事主X的創傷報告顯示，她事後變得情緒化，當遇到與父親年紀相若的男士時，對於對方的觸碰很感敏，也會避開。她亦怕父親會再侵犯，甚至強姦她，也怕父親會因為本案而作出報復。

被告案發時無法控制性衝動

被告的心理報告則顯示，他事發時無法控制自己的性衝動，由於未出現性偏差及反社會人格，報告評定他重犯機會低。

官冀社署等提供協助

法官姚勳智判刑時表示，關注X無法應付自己情緒的情況，又提到雖然X想與家人重聚，但又不肯定她在被告附近時會否感到不安，姚官冀社署或其他機構提供適切協助。他判刑後亦特別要求，懲教署向被告提供專業協助，讓他可與X重建關係。

事主小睡時遭父性侵

案情指，案發於當日，X完成溫習後想小睡一會，並躺在被告身旁，二人在床上玩耍了一會。不過，當X接近入睡時，被告突然用膝蓋分開X雙腿，並摩擦X的臀部，又用左手觸碰X 的腹部、肚臍、心口和背部。

初時以為只是按摩

X 當時以為被告只是替她按摩，因而未有反抗，但隨後被告伸手觸碰X的臀部，更掀起X睡裙摸她，按壓她的私處，後更直接伸手進X 的內褲內按壓，意似想插入X 的私處。

一直裝睡不敢反抗

X 大驚但不敢反抗，只能假裝熟睡，被告則繼續按壓被告的私處達15分鐘之久；期間X看到父親一邊觸碰自己，一邊在手機上看小説，屏幕上曾出現色情廣告。

案件編號：DCCC 707/2020