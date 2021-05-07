確診華大男主管居大埔辦公室、曾到檢測站　食勻九龍新界多區食肆

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-07 20:08

衞生防護中心公布，今日（7日）新增的3宗確診個案，包括1宗輸入個案，及兩宗本地個案，其中一宗涉29歲男子的確診個案，確診者為華大基因實驗室員工、於早前完成復必泰疫苗整個接種流程，暫列為無源頭個案。他曾到診多個地區的流動檢測站及九龍及新界區多所食肆。 另一宗輸入個案，患者為一名印傭，完成21日酒店檢疫後，主要留在僱主大埔林村家中。涉事印傭曾到訪長沙灣入境處、佐敦薈的美邦醫學體檢中心等數個地方，現懷疑為復陽個案。

本港今日確診的本地個案患者，是一名29歲男子，在大埔工業邨華大基因2樓工作。（資料圖片）

本港今日確診的本地患者，是一名29歲男子，在大埔工業邨華大基因2樓工作，過往一個月因工作忙，在寫字樓居住，5月5日最後一日工作。患者5月4日曾到元朗安興街社區檢測中心採樣，樣本呈陽性，無病徵。患者每星期都會做檢測，對上一次是5月2日，曾在3月20日及4月10日接種復必泰，為本港首名完成整個接種程序而確診的個案。

涉事華大男主管於過去14日，他因工作曾到訪多個華大轄下的檢測站，大部份位於新界及離島區，分別為元朗東社區會堂、土瓜灣體育館、東涌北公園足球場，兆麟社區會堂、機場一號大樓離境大堂、屯門建生社區會堂。他在檢測站協助分流及登記工作。

患者曾於14日內到過荃灣荃新天地譚仔三哥及太興。（資料圖片）

男患者又曾光顧多間食肆，大部份於新界區，分別是元朗Yoho的金田家、大埔墟麥當勞、屯門錦匯坊的大家樂、東薈城的牛氣、屯門的手作餃子專門店、屯門的一粥面，荃新天地的太興及譚仔三哥。由於他有使用「安心出行」程式，曾同一時間或同日到訪有關地方人士，較後時間會於程式上收到通知。

一名22歲印傭於油麻地絲麗酒店完成檢疫後確診。（資料圖片）

另外，一名22歲印傭於油麻地絲麗酒店完成檢疫後確診，她離開檢疫酒店後，主要逗留在家，照顧僱主家人，暫列為輸入個案，亦懷疑屬復陽個案，她於4月26日於油麻地海景絲麗酒店完成檢疫後，主要留在大埔林村放馬莆僱主家中，4月24日曾到過長沙灣政府合署3樓入境處，佐敦薈的美邦醫學體檢中心和大埔廣場的「馬太菲傭」與中介公司職員會面。

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