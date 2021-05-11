華大錯誤輸入14名市民資料　政府發警告　續停派流動採樣合約

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-11 21:05

新冠肺炎檢測承辦商華大基因又出錯。衞生署今（11日）公布，華大因輸入及上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致部分載有市民陰性檢測結果的通知短訊，被發送至錯誤的電話號碼或未被發送，涉及14個於5月6日到衞生署圓洲角胸肺科診所遞交的深喉唾液樣本，不涉及陽性個案。政府已發出警告信，並繼續暫停委派華大基因提供流動採樣服務。 華大基因發言人表示，正進行架構重整，檢視工作流程。在不影響整體檢測工作和質量的前提下，華大會暫時減低檢測量，直至檢討工作完成。

衞生署表示，華大基因已覆核相關檢測結果，並修正登記資料。系統會向受影響的市民重新發出載有早前檢測結果的電話短訊。該署又稱，事件與檢測的準確性或有效性無關，事件為受影響的市民造成不便，食物及衞生局表示抱歉。

政府已按現行合約發出警告信，促承辦商嚴肅跟進，特別是審視現時輸入及上載結果的工作流程，確保作出合適的改善措施。政府會繼續暫停委派華大基因提供流動採樣服務。此外，政府日後審批新的化驗和檢測合約時，會考慮各承辦商的整體服務表現，包括其資訊管理方面的表現，以及相關的審核制度，盡力確保有關情況不再發生。

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華大：不涉及個人資料洩漏或調亂樣本

華大基因發言人表示，員工在輸入他們的電話號碼時出錯，並不涉及個人資料洩漏，或調亂實驗室樣本。華大已向食物及衞生局提交報告，並執行了改善方案，防止同類事件再發生。華大正進行架構重整，檢視工作流程，並已向政府表達，在不影響整體檢測工作和質量的前提下，會暫時減低檢測量，直至檢討工作完成。

據了解，華大將暫停酒店檢測，並減少處理衞生署的深喉唾液樣本，具體檢測量仍有待商討。