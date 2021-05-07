確診食肆｜華大染疫男職員光顧土瓜灣華苑　周一元朗YOHO食金田家

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-08 01:08

疫情反覆，今（7日）新增3宗本港個案，其中一人為29歲華大基因男職員（#11801），其感染源頭仍然未明。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，他報稱自己居於大埔工業區的華大基因實驗室，潛伏期亦曾光顧九龍城區土瓜灣中華商場的華苑茶餐廳、元朗YOHO形點Ｉ、以及YOHO形點內的金田家。

▼近14日患者住所及行蹤▼

本周兩到元朗形點Ｉ

衞生防護中心資料顯示，華大基因的29歲男職員（#11801）周日( 2日）去過九龍城中華商場的華苑茶餐廳，他周一(3日)再到元朗的商場形點Ｉ，並到商場內的拉麵店「金田家」用膳，周二(4日）再次到訪形點Ｉ。

未列出到訪其他食肆日子

衞生防護中心下午表示，除上述食肆外，他亦曾到訪大埔墟麥當勞、屯門錦匯坊的大家樂、東薈城的牛氣、屯門的手作餃子專門店、屯門的一粥面，荃新天地的太興及譚仔三哥。他有用「安心出行」，當局會在他到訪的日子，向到樣身處該處的人發佈通知。

另外，他過去兩周工作期間，曾到多個華大轄下的檢測站，遍佈九龍和新界，包括元朗東社區會堂、土瓜灣體育館、東涌北公園足球場，兆麟社區會堂、機場一號大樓離境大堂、屯門建生社區會堂。

▼5月7日強制檢測學校及處所▼

華大基因今晚澄清，該員工並非居住在化驗所大樓，只是在過去一個月，他由於需要工作至深夜，會在辦公室內的休息室休息。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼