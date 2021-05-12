衞生署指放寬防疫措施增流感傳播風險　籲市民接種季節性流感疫苗

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-12 19:12

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，今（12日）就本港於2021／22年度流感季節的流感疫苗接種發表建議，指當社交距離措施和旅遊限制被放寬時，流感的傳播風險可能會增加，呼籲市民每年接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。

科學委員會表示，自2019／20年冬季流感季節於2020年2月中完結後，本地季節性流感活躍程度一直處於低水平。科學委員會注意到流感的傳播可能因新冠肺炎防疫措施，以及旅遊和出入境限制而改變。當社交距離措施和旅遊限制被放寬時，流感的傳播可能會增加，進一步導致流感與嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒共同流行的可能性，對體弱人群和醫療系統構成額外負擔。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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同時感染流感及新冠病毒 增加嚴重併發症及死亡率

科學委員會亦指，同時感染新冠肺炎和流感會增加嚴重併發症和死亡率，而流感疫苗可減少住院的可能性和縮短住院期。感染新冠肺炎和流感的高危群組相似，因此應確保感染流感風險較高的人士，如醫護人員、長者和孕婦優先接種流感疫苗。而健康人士亦可能出現嚴重情況，因此除了有已知禁忌症的人士外，所有市民應每年接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。