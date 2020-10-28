藥廠Sanofi供應55萬劑流感針予本港　澄清四批次與韓國不同

韓國近日有市民接種流感針後有不良反應以至死亡事件，涉事的流感疫苗包括法國醫藥巨頭賽諾菲（Sanofi）的產品。Sanofi發言人今日（28日）表示，自今年9月起，將約55萬支新一季流感針運送予私家醫生、醫院及公營醫療機構，共涉及四個批次，並確認香港批次與韓國所用的不同，韓國該批僅供當地市場使用。 Sanofi又稱，截至昨日（27日），沒有接獲本港醫生或醫療機構呈報任何涉及流感疫苗之嚴重不良反應報告。 本港近日有多間私家診所流感針現短缺，有傳卓健今日起停止接種流感疫苗，卓健回覆時澄清並無暫停供應流感針，惟因市面對疫苗需求大增，故現階段只為已購買及預留的人士預留疫苗。

Sanofi稱9月起已供應55萬流感針予本港市場。（Reuters）

韓國已有約50市民接種流感疫苗後離世，當局調查後稱，死亡病例與疫苗接種之間無關連，未有煞停當地的流感疫苗接種計劃。涉事的疫苗除了韓國當地藥廠的疫苗，亦包括法國藥廠Sanofi的流感針新加坡政府日前已宣布暫時停用Sanofi的疫苗，港府未有停用，僅稱關注事件。

截至10.27 沒接獲嚴重不良反應報告

Sanofi發言人透露，公司自今年9月開始，已將約55萬支新一季流感疫苗運送給私家醫生、私家醫院及公營醫療機構，有關疫苗之批次編號分別U3H616V, U3J761V, U3K211V及 U3H615V。Sanofi已確認，供應韓國之批次僅供韓國市場使用，與香港所用的批次不同。截至10月27日，公司沒有接獲本港醫生或醫療機構呈報任何涉及該產品之嚴重不良反應報告。

卓健醫療暫停流感針新預約。（資料圖片／王譯揚攝）

傳卓健停打流感針 卓健澄清：預留疫苗予已購買的人士

因應新型冠狀病毒肺炎及冬季流感兩種疾病的威脅，有私家醫生透露，今年市民提早接種流感針，疫苗供應提早出現短缺，多間診所均已「無針打」。

連鎖集團卓健醫療今日一度有傳停止接種流感疫苗，記者以顧客身份致電卓健的診所查詢，職員透露今日起暫停流感疫苗的新預約，只讓之前已付費的病人，或持有公司優惠券的人前往打針。

卓健醫療回覆時透露，診所採用的2020/21四價流感疫苗供應商為葛蘭素史克（GSK）和賽諾菲（Sanofi）藥廠，又澄清旗下診所並無暫停供應流感針，市民對預防流感的意識提高，及對流感疫苗的需求大增，卓健現階段為已購買及預留疫苗人士預留流感疫苗，以確保有關人士可以及時接種。卓健又指正密切審視各診所疫苗存貨量，並繼續與藥廠保持緊密溝通，按藥廠供貨情況作合適安排，有需要的市民可先聯絡診所查詢。