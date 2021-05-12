新巴城巴連續第二年凍薪　去年虧損2.62億：加價12%未能扭轉劣勢

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-12 20:12

疫情襲港逾年，本港經濟遭受重創，新巴城巴指疫情令客運量下滑，今（12日）宣布連續第二年凍薪，強調疫情下客運量大幅下滑，令公司面臨嚴重虧損，即使上月起加價12%仍無法扭轉劣勢，希望同事能體諒公司的困境，攜手共渡時艱。

新巴城巴宣布連續第二年凍薪。（新巴城巴相片）

新巴城巴今日傍晚表示，已與各勞資協商會代表及各工會代表開會，商討本年度薪酬調整，並在會上闡述公司財政狀況，以及正面對的困難，冀員工體諒公司的處境，攜手共渡時艱，繼續為香港提供優質巴士服務。

新巴城巴上周公布2020年業務狀況，指稅前虧損達8.13億元，即使在政府補貼後，仍蝕2.62億元。該公司今日再發稿指，疫情令客運量大幅下滑，嚴重影響公司業務，雖然已實施多項措施，去年亦獲政府抗疫補貼，惟公司仍無法扭轉嚴重虧蝕的局面，單計去年12月至今年2月，已錄得2.21億元虧損。

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新巴城巴續指，以往一直由機場路線及各陸路口岸車費的收入收動盈利，惟疫情爆發後，這些路線的載客量一直處於極低水平，縱使兩巴獲批於上月4日加價，仍無法扭轉虧蝕困局，因此兩巴決定今年繼續凍薪。

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新巴城巴在農曆新年前及元宵佳節後兩度裁員，主要來自後勤部門，包括文職、培訓部、營運部、保險部等，連教車師傅亦成裁員對象。兩巴母公司匯達交通在傳媒引述消息後承認，業務需要重組，有84個後勤崗位被削，但會增聘300名新車長，並會協助受影響後勤員工轉職車長。

惟至3月，兩巴繼續削減人手，並在3月19日起，暫停所有兼職車長工作，未有再為兼職車長編更，遭工會狠批兼職突然變停職。