新巴城巴加價仍蝕不排除再加　整合近半港島線　拓九龍新界版圖

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-27 02:34

新巴城巴早前獲批加價12%，特首林鄭月娥曾指巴士公司已「蝕到入肉」，若不批加價將會影響服務。新巴城巴管理層接受訪問時表示，加價後兩巴仍然蝕本，近月欠缺政府補貼，虧蝕更多於去年，不排除再申請加價。同時兩巴亦會嘗試走出港島，在新界及九龍的新發展區開拓本地路線，並料會整合近半港島路線，在港島4區設轉乘站，讓路線可精簡合併。

新巴城巴商務總監吳義君(左)及新巴城巴策劃及車務編排經理黃漢中（右）昨日分別駕駛兩條新路線，其中976號由新田往西灣河的路線，為城巴擴張到新田及錦田的新線。（鄭子峰攝）

疫情緩和仍少一成客 「加完價都仲係蝕緊」

新巴城巴商務總監吳義君指，疫情下兩巴客量曾跌4成，即使逐步回穩，巴士客量仍跌一成，尤以機場口岸線，通宵線跌幅亦逾一半。政府早前批准兩巴4月起分兩階段加價12%，吳義君說，加價申請於2019年8月疫情前提出，現時加價僅夠追回2019年的虧蝕程度，「就算加完價都仲係蝕緊」。行政總裁譚利民亦指，去年政府補貼完結後，近數月的虧蝕比2020年更多。

問到虧蝕持續，兩巴會否考慮再申請加價，吳義君承認是在考慮之中，但稱運輸署亦有其計算，現時會先看明年第二階段加價後的情況再決定，「我哋各方面都要考量，因為我哋財政仲係蝕緊錢，都要搵個方法處理」，稱會同步考慮重整路線及調整服務止蝕。

新巴城巴指，截至4月，兩巴過海及港島路線網絡在早上及傍晚繁忙時段的客量仍比去年1月疫情前少逾10%，而凌晨客量更仍少約30%。

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整合港島線逼切 或調整近半路線

兩巴業務集中港島區，惟港鐵南港島線及港島西延線相繼通車，搶走不少乘客，吳義君認為重整港島線「問題逼切」。他說，港島有一批路線過去客滿，但有鐵路後繁忙時間都仍有空位，整體客量「唔見咗兩成」，但利潤無法追上。新巴城巴策劃及車務編排經理黃漢中補充，南港島線通車後，南區客量跌約3成，但其巴士班次僅減約15%。

故吳透露，兩巴將重整港島路線，料涉一半港島線。他舉例，南區巴士路線需要服務海怡半島、利東邨及鴨脷洲3條屋邨，「3條邨，有3個目的地，我點開到9條線呢?」黃漢中指，現時已開始在瑪麗醫院外，及香港仔隧道收費廣場設轉乘點，亦指香港仔隧道候車空間窄，有機會改在黃竹坑設轉乘站，「以後方向都係開一啲幹線(路線)，將啲乘客free去轉車點，轉另一啲幹線(路線)，一來令乘客候車時間唔使太長，亦都可以令到我哋網絡更加配合到而家香港整體公共交通網絡形勢。」

城巴4條新路線及轉乘優惠

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擬銅鑼灣、西灣河設轉乘站

除了在南區巴士線增設轉乘站，港島市區亦會逐步整合，吳義君透露，正與政府商討，認為銅鑼灣祟光百貨及希慎廣場外、百德新街至灣仔通利琴行一帶，為不錯的集散地；而昨日最新啟用的4條路線，均以西灣河作為總站，吳認為，該處走出英皇道亦有多巴士可以轉乘，部分港島線組合或可合併。

衝出港島爭新發展區線 拓九龍新界本地路線

在合併港島線「節流」外，兩巴亦稱會在新發展區「開源」以改善財政。吳義君指，城巴會繼續修補加減在啟德新發展區的路線，加上昨日啟用的976號線，由新田往西灣河，亦是看準新田附近會有發展，但相信該線仍然「要守一段時間」。

兩巴亦銳意進軍新界及九龍的路線，與九巴競爭，吳指留意到政府未來開始就多個新界區巴士線找承辦商，「希望透過呢啲機會，可以離開香港島，去到九龍區，甚至乎九龍本土、新界本地路線」。

看準新界跨區市場 擬天水圍中設交匯點

現正上馬的新發展區有古洞及洪水橋等，當中古洞站現時預計要2027年竣工，或未能趕及首批公屋住戶入伙，就兩巴會否考慮進駐，吳稱要視乎運輸署的路線組合，「新發展區我哋好想做，但要睇要守幾耐同埋個財政係點」，指新巴當年在將軍澳線未通車時已入場，但有鐵路後「蝕足10年」，至近年才有好轉，認為最好運輸署在規劃上可同時有區內線和出市區線，「如果好似插針樓咁古靈精怪，咁就要諗諗。」

至於洪水橋，政府正擬設環保運輸系統，黃漢中說，留意到即使有該系統，當區居民或仍要依賴輕鐵接駁到附近地區，但輕鐵現時已非常擠逼，認為能提供一程直達附近地區的巴士路線，仍切合地區需要。吳義君亦指，如天水圍般，鐵路設在南面，而天水圍中及北區需要轉車才能到港鐵站，若城巴能在天水圍中設交匯點，可有優勢。