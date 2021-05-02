新巴城巴3個月蝕2.21億元　機場、陸路口岸線失九成客

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-02 20:07

疫情下公共交通業務受影響，新巴城巴年初裁員84人，之後政府再批准分階段加價12%。新巴城巴今日（2日）發稿公布業務狀況，指2020年的稅前虧損達8.13億元，即使在政府補貼後，仍蝕2.62億元。兩巴續指，在津貼結束，以及持續受疫情影響，去年12月至今年2月，已錄得2.21億元虧損。

兩巴表示，盈利一直依靠機場及陸路口岸路線，然而疫情下，上述路線客量大跌九成，坦言嚴重衝擊財政狀況。對於近日加價，兩巴稱港島路線的收費，「仍是世界各大主要城市中數一數二最便宜」。

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去年全年稅前虧損8.13億

新巴城巴早前獲政府批准分階段加價，4月4日起先平均加8.5%，明年1月2日再加3.2%，整體加幅達12%。受疫情影響，兩巴今年2月底宣布重組，裁減84個後勤崗位，但同時招聘300名新車長。

兩巴今日交代業務狀況，指2020年客量較2019年跌27%，即少了1.07億人次乘搭巴士，其中機場及陸路口岸路線的客量更大幅下跌超過九成。兩巴指，2021年4月的整體客量，較2019年同月少約25%。

虧損方面，兩巴指稅前虧損高達8.13億元，扣取政府的5.51億元津貼後，全年仍虧蝕2.62億元。兩巴稱，政府津貼自2020 年12 月終結，加上第四波疫情及持續的社交距離措施，公司在2020年12月至2021年2月，僅在3個月內，已錄得2.21億元的虧損，相等於2020全年虧損的84%。

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歷年盈利靠機場及陸路口岸路線車費

兩巴稱，歷年來的盈利，由機場及陸路口岸路線的車費收入所帶動，然而這些路線的客量大跌逾九成，形容「嚴重衝擊著匯達交通的財政狀況」。雖然近日加價，不過兩巴稱，港島路線的車費仍是世界各大主要城市中，數一數二最便宜，並稱每公里的車費，比新界眾多路線不成比例地低。兩巴承認，多年前曾互相競爭，導致服務過盛，亦是引致今日局面的另一因素。

兩巴表示，在疫情之前，港島路線已面對人口遷移、港鐵港島西延線及南港島線通車，令巴士客量流失等大挑戰，正研究港島的公共交通網絡，如何在疫情過後全面重建公共交通，改善交通互相連接。兩巴稱，今年有三項主要策略，分別為保障員工及顧客的安全與健康；為社會出一分力，維持香港運作及協助經濟復甦；以及保障公司業務。

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早前新巴城巴管理層接受訪問時表示，加價後兩巴仍然蝕本，不排除再申請加價。同時兩巴亦會嘗試走出港島，在新界及九龍的新發展區開拓本地路線，並料會整合近半港島路線，在港島4區設轉乘站，讓路線可精簡合併。