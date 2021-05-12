HK Express出售餐車、廢物收集車　最貴6000元　多項產品旋即售罄

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-12 21:14

疫情下航空業大蕭條，航空公司各出奇謀「撲水」。香港快運HK Express今日（12日）正式宣布，出售退役餐車、廢物收集車，其中最昂貴的為一款廢物收集車，售價6,000港元，形容可當作垃圾桶或大型洗衣籃；另一款餐車售價則為5,000元，快運介紹稱可當作流動鞋櫃。雖然價錢不菲，不過甫公開發售不久，就幾乎全數相近產品售罄，只餘下飛機廚房儲物箱仍有存貨。

共5款相近產品 以航空級物料製成

上月底快運宣布將出售機上手推車及手挽櫃時，已經引起網民熱議。今日快運正式發售相關產品，其官方網站顯示，一共有五款相近產品，快運形容手推餐車以航空級物料製成，而且經過高空耐力測試。

五款產品中，有三款為餐車，價值介乎3,380元至5,000元，其中最貴的為「HK Express 第一代 Logo長版手推車」，快運表示，所有零件，包括車輪、剎掣系統及手把均已維修至正常狀況，可當作家居儲物用途，例如流動鞋櫃或香檳手推車。

廢物收集車最貴 指可當大型洗衣籃

至於全部產品中最昂貴的為「HK Express 第一代Logo短版廢物收集車」，價值6,000元。快運指，產品含有一個廢物箱，形容可當作家居垃圾桶，甚或大型洗衣籃。

甫公開發售不久，上述產品已售罄，截至晚上8時30分，只餘下「HK Express 第一代 Logo 飛機廚房儲物箱」仍有存貨，售價1,800元，為各產品中最便宜。快運指，儲物箱以鋁合金製，有足夠抗耐能力，過往為免稅商品及機艙設備等，提供儲物空間，日後可當作保險箱，形容「為不想讓伴侶知道自己擁有很多珠寶和金條的您作私人保險匣」。

疫情下，快運曾推出「flycation」救亡，並要求機組人員簽新約減薪；近日再向機組人員推自願「帶薪假計劃」，停薪6個月或9個月後，分別獲取相當於1至2個月工資金額的津貼。