政府強烈建議前線公務員接種　容針後放假　否則每兩周檢測一次

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-12 20:42

政府近日多番鼓勵市民接種新冠疫苗，公務員事務局今日（12日）向立法會提交文件指，由5月31日起，為特定組別的前線政府僱員實施「以接種疫苗取代定期檢測」的安排，屆時各部門會制定一份前線人員名單，強烈鼓勵他們接種疫苗，並容許他們在上班時間接種、之後申請假期等。

文件指，前線人員名單涵蓋兩類人員，包括需定期視察、執法，而與市民有密切接觸的人員；以及需參與高風險工作的政府僱員。文件續指，假如相關人員不適宜接種，必須每兩周接受一次鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試。

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公務員事務局向立法會提交文件，交代疫情下保障員工的措施。文件指，至今有逾100萬名市民已接種第一劑疫苗，而現時所有政府僱員都可打疫苗，為了鼓勵他們接種，會容許他們在上班時間接種；如有需要更可申請假期休息。另外，局方將於政府總部設立小型疫苗接種中心，開放予在政總，及周邊政府大樓工作的政府僱員及其家人接種。

局方稱，希望保障前線人員的健康，確保他們不會因執行職務，而成為新感染群組的源頭，就此以接種疫苗為保護前線僱員的主要措施。文件透露，政府會為特定組別的前線員工實施「以接種疫苗取代定期檢測」的安排，當中前線員工包括定期履行執法、視察及調查職務、與市民有頻繁及密切接觸的人員；或需參與高風險工作的政府僱員。

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文件指，政府會強烈上述人士接種疫苗，他們只要接種第一劑，並提供相關紀錄後，便可豁免定期檢測。文件續指，假如因身體狀況不宜接種，又或有計劃卻仍未接種者，則必須每兩周接受一次鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試。