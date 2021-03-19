醫管局將調整護士學校課程　由3年變4年制　資歷、學費齊升級

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-19 19:27

醫管局2021年9月新學年起更改護士學校課程，由「護理學高級文憑課程」，轉為「護理學專業文憑課程」，即由3年制變4年制，資歷架構升一級至第5級，全期學費由現時8萬4千，增至約13萬元。 醫管局總護士長黃淑瑛解釋，相關課程學費自2008年起沒有調整，是次重整及豐富課程內容，是因學分增加了，才調整學費。 而所有畢業生除可獲註冊護士資格，亦可優先升讀明愛專上學院「健康科學榮譽學士（護理學）」課程，最快一年，付約7萬元學費即可學士畢業。

新課程繼續由明愛醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院開辦。（資料圖片）

新課程繼續由明愛醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院開辦，學額將維持每年300人（每校100人），預計今年6月開始接受報名，9月開學。DSE考獲「33222」或同等學歷即可報讀。

課程將變四年全日制，全期學費為130,150元，課程中包括30個核心科目，新增護理研究及綜合護理內容部份，準醫護將參與病人小組，了解病人臨床需要及感受，訓練同理心。

新課程就讀年期由3年增至4年，但實習時數反而減少了80小時，至不少於1,400小時。醫管局護理總行政經理潘恩榮解釋，數年前已開始構思更改課程，以適應社會形勢，保持競爭力。是次與明愛專上學院教學團隊合作，新課程下，學生可先在護理實驗室中熟習不同醫療程序，之後才入病房實習，故連同以新科技儀器熟習的時數，訓練時間是較現有課程多。

醫管局護理總行政經理潘恩榮稱，數年前已開始構思更改課程，以適應社會形勢。（鄧穎琳攝）

所有畢業生可獲註冊護士資格，入職起薪點與現時一致，但可優先升讀明愛專上學院「健康科學榮譽學士（護理學）」課程，最快一年可獲學士畢業。扣除5,000元獎學金，學士學位課程學費約7萬元。課程必修部份包括管理、個人發展元素，以及護理專業訓練以外的知識，如傳染病學。醫管局強調，有向多間院校透露開辦課程意向，但明愛專上學院的校舍及設備較新，即使每年300名畢業生均想報讀該學士課程，明愛亦有能力容納。

潘解釋，明愛課程中包含傳染病學知識，是因本港現時仍在疫情當中，需加強對醫護的訓練，為應對未來可能出現的疫情作更大準備。他形容，就讀醫管局護士學校的學生可更貼近醫院實際運作，以往3年可畢業，吸引力不低，是次與明愛合作是希望有更多設備供學生使用，並讓畢業生感受大專生活。至於將來會否重開更多護士學校或增加每年學額？潘回應指，需視乎社會需要，目前先保持每年300學額，並集中精力豐富課程。

他透露，現時醫管局護士流失率維持約5.6%至5.7%，他強調每月有觀察相關數字，並為資深護師提供津貼。