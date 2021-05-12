27直資學校疫下申加學費　拔萃男書院IB擬加15%　聖保羅男女凍費

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-12 18:06

移民潮及疫情夾擊，本港多間學校出現退學潮。教育局今日（12日）表示，截至5月7日，收到27份調整學費申請，以及47份不調整學費通知書。本港現時有超過70間直資學校，當中部份學校為中學暨小學，意味著本港逾半直資學校不打算加價。 《香港01》統計多間著名直資學校2021/22學年中一入學資料，發現拔萃男書院正申請加學費，倘獲教育局批准，男拔本地生課程學費將加價約2.4%，即中學每年學費51,200元、小學則50,000元；至於男拔的IB課程的加價幅度更高，倘獲批將加價約15%，本地IB生每年學費將增至117,300元。 至於拔萃女書院、聖保羅書院及聖保羅男女中學等學校，則計劃凍結學費。

47校上呈教育局不調整學費

本港現時有超過70間直資學校，當中部份學校為中學暨小學。教育局今年3月初要求直資學校遞交財政預算及調整學費事宜，截至本月7日，教育局共收到27份調整學費申請及47份不調整學費通知書。教育局會按既定程序處理申請，以在新學年開始前完成申請審批程序及通知學校有關結果。

翻查資料，教育局去年同期接到22份調整學費申請和35份不調整學費通知書，至2020年9月，教育局宣布接到23間直資學校申請加價，全數獲批，平均加幅約3.68%。

截至本月7日，教育局共收到27份調整學費申請及47份不調整學費通知書。（資料圖片）

女拔、英華、聖保羅書院等凍費

《香港01》統計多間直資學校2021/22學年中一入學資料，發現拔萃女書院、聖保羅書院、英華書院、英華小學、聖保羅男女中學（不論是本地課程、IB課程或附屬小學）均不打算加價。

拔萃男書院中小學本地課程擬加價約2.4%，而男拔IB課程學費或加至117,300元，加幅達15%。（資料圖片）

男拔本地課程擬加費2.4%

擬加價的學校包括本學年凍結學費的拔萃男書院，該校中小學本地課程擬加價約2.4%，若獲教育局批准，男拔中學課程每年收費51,200元、小學則45,000元；而男拔IB課程更申請大幅加價15%，每年學費由現時的102,000元，加至117,300元。

浸會大學附屬學校王錦輝中小學，現時每年學費為38,980元，校方表明有機會上調學費，但加幅不多於5%。（資料圖片）

港青基信書院、浸大王錦輝中小學亦擬加價

港青基信書院則擬加價6.25%，即每年學費由48,000元，增至51,000元。而香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（本地課程）亦可能會申請加價，據學校文件，現時每年學費為38,980元，若上調學費亦不會多於5%，即新學費不會多於40,929元。

教育局：擬加費學校須向家長解釋原因

教育局強調，擬於新學年調整學費的直資學校，須就加價諮詢家長及解釋加價原因，亦要回應家長對加學費的意見和關注。而直資學校遞交加費申請時，必須提交財政預算和充分理據。

教育局會檢視學校提交的理據，確定學校已進行所需諮詢，並按規定將不少於學費總收入10%撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生學習不會因家庭經濟困難而受影響。