膠樽回收｜國際團體籲港改用按樽制　料1元按金3年內回收率達9成

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-30 00:00

環保署正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，建議公眾交回用完的塑膠飲料容器後，提供每個1毫回贈，諮詢期至下月21日結束。 關注減廢的國際團體「Reloop」進行研究發現，多個採用按樽制的歐洲國家，包括德國、荷蘭等，飲品樽回收率均超過90%。Reloop又指，目前環保署提出的建議，與採用回贈制的澳洲類近，但當地膠樽回收率遠低於採用按樽制國家。 團體建議，如本港改用按樽制，估計3年內回收率可達90%。環保團體綠惜地球總幹事劉祉鋒則引自己經歷指，50年前購買汽水已有2毫按金，「絕對諗唔到今日建議水平低過50年前」。

關注減廢的國際非牟利團體Reloop，去年進行一項有關世界各地飲品樽回收的研究，發現國際社會中，90%實行飲品樽生產者責任制的地區，均採用按樽制，包括多個歐洲國家，而按金則約介乎0.9至3.8港元。該批國家如丹麥、芬蘭及荷蘭等，飲品樽回收率亦高於90%。

而少數採用回贈制的國家包括澳洲，與現時港府的建議相近。然而參考澳洲經驗，不少地區如澳洲首都區，以及昆士蘭省的總飲品樽回收率，只得約一半。Reloop總監Robert Kelman擔心，如香港沿用此制，會嚴重削弱回收成效。

▼環保署諮詢文件▼

團體質疑1毫回贈額過低 消費者或直接棄置

對於港府建議每個膠樽提供1毫回贈， Robert Kelman直言金額太低，對消費者而言是毫無意義（Meaningless rebate value to all consumers）。他又指，澳洲回收飲品樽的回贈額約港幣6毫，已比本港建議金額高。他認為，如本港落實1毫回贈，消費者或寧願棄置飲品樽，而不選擇回收，建議的回收計劃或會失效。

劉祉鋒則指，50年前購買汽水已須2毫按金，「絕對諗唔到，點解今日政府建議嘅水平低過50年前」，認為不可吸引市民回收手上膠樽。

Reloop建議港府改用按樽制，估計如按金定為1元，3年內回收率可達90%。Robert Kelman解釋，數字是基於團體進行的國際研究而定。他又批評，港府只得願景，卻沒有確實目標，故促請港府制定清晰目標。