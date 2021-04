膠樽回收｜國際團體籲港改用按樽制　料1元按金3年內回收率達9成

撰文: 黃金棋 最後更新日期: 2021-04-30 00:00

環保署正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢,建議公眾交回用完的塑膠飲料容器後,提供每個1毫回贈,諮詢期至下月21日結束。 關注減廢的國際團體「Reloop」進行研究發現,多個採用按樽制的歐洲國家,包括德國、荷蘭等,飲品樽回收率均超過90%。Reloop又指,目前環保署提出的建議,與採用回贈制的澳洲類近,但當地膠樽回收率遠低於採用按樽制國家。 團體建議,如本港改用按樽制,估計3年內回收率可達90%。環保團體綠惜地球總幹事劉祉鋒則引自己經歷指,50年前購買汽水已有2毫按金,「絕對諗唔到今日建議水平低過50年前」。

關注減廢的國際非牟利團體Reloop,去年進行一項有關世界各地飲品樽回收的研究,發現國際社會中,90%實行飲品樽生產者責任制的地區,均採用按樽制,包括多個歐洲國家,而按金則約介乎0.9至3.8港元。該批國家如丹麥、芬蘭及荷蘭等,飲品樽回收率亦高於90%。

而少數採用回贈制的國家包括澳洲,與現時港府的建議相近。然而參考澳洲經驗,不少地區如澳洲首都區,以及昆士蘭省的總飲品樽回收率,只得約一半。Reloop總監Robert Kelman擔心,如香港沿用此制,會嚴重削弱回收成效。

團體質疑1毫回贈額過低 消費者或直接棄置

對於港府建議每個膠樽提供1毫回贈, Robert Kelman直言金額太低,對消費者而言是毫無意義(Meaningless rebate value to all consumers)。他又指,澳洲回收飲品樽的回贈額約港幣6毫,已比本港建議金額高。他認為,如本港落實1毫回贈,消費者或寧願棄置飲品樽,而不選擇回收,建議的回收計劃或會失效。

劉祉鋒則指,50年前購買汽水已須2毫按金,「絕對諗唔到,點解今日政府建議嘅水平低過50年前」,認為不可吸引市民回收手上膠樽。

Reloop建議港府改用按樽制,估計如按金定為1元,3年內回收率可達90%。Robert Kelman解釋,數字是基於團體進行的國際研究而定。他又批評,港府只得願景,卻沒有確實目標,故促請港府制定清晰目標。