申訴專員批屋宇署處理駁錯渠個案怠慢　有個案拖逾11年才解決

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-29 12:23

若樓宇的渠水渠錯駁到樓宇或公用的雨水渠排水系統，會使以未經處理的污水流入大海，造成污染問題。根據環保署的資料，「駁錯渠」更成為影響本港沿岸水質的主要污染源之一。 申訴專員公署今日（29日）發表調查報告，發現屋宇署在接獲「駁錯渠」的個案轉介後，有個案拖延逾11年仍未獲糾正。另外，亦有個案一直未被處理，要待7年半後，因樓宇將重建拆卸才可望解決。申訴專員批評屋宇署嚴重延誤，有個案在數年間沒有進展，情況極不理想。

若樓宇的渠水渠錯駁到樓宇或公用的雨水渠排水系統，會使以未經處理的污水流入大海，造成污染問題。 （資料圖片/羅君豪攝）

報告指出，就「駁錯渠」個案，環保署及屋宇署會分別展開調查在有需要時提出檢控，而渠務署則擔當支援角色，就環保署和屋宇署的調查提供協助。申訴專員展開了主動調查，審研三個部門就處理相關個案的情況。

接個案多月後才到場視察

調查報告發現，屋宇署早在2009年10月收到轉介一宗「駁錯渠」個案，指大廈地下渠管或沙井錯駁，但及至5個月後才派員到該大廈視察及進行色水測試，確定大廈的地底污水渠管錯駁至公用雨水井，但問題直至2020年12月、即逾11年後未獲糾正，直至2021年1月，法團才委聘承建商糾正駁錯渠問題。

個案拖至大廈重建才可處理

另外，屋宇署於2012年11月接獲另一宗「駁錯渠」的個案轉介，指一幢無成立法團的大廈，其終端污水沙井錯駁至公用雨水井。不過，屋宇署在9個月後，才與環保署及渠務署進行聯合視察及色水測試，甚至要及2020年5月、即7年半後，因事涉樓宇的所有單位已空置、及樓宇將重建拆卸才可望解決。

報告批評，上述個案在不同時期，均有長達數年未見明顯進展，令人懷疑該署未有妥善分配人手處理「駁錯渠」問題，情況極不理想。

申訴專員批評，屋宇署嚴重延誤處理「駁錯渠」個案，情況極不理想。（資料圖片/張浩維攝）

有個案逾10年才被解決

屋宇署在2009年11月收到另一宗個案轉介，指大廈外牆有排水管破損，但要及至2020年、即逾10年後才獲解決。報告發現，屋宇署在2010年7月向法團發出修葺令後進行過9次覆查，均發現駁錯渠問題未獲糾正，但在發出修葺令逾5年後，才向有關法團發警告信。

建議制訂清理積壓個案時間表

申訴專員建議，環保署應徵詢律政司的意見，探討該署憑藉環境證據申請入屋令的可行性，亦可考慮就進入住所遇到困難的個案，與屋宇署採取聯合行動，長遠亦可檢討《水污染管制條例》。

他們又建議，屋宇署應制訂清理積壓個案時間表、及早進行實地調查，並考慮主動把涉及「三無大廈」的駁錯渠個案轉介給民政總署等。