「綠在區區」回收便利點日均回收量逾20公噸　每間日均收1噸廢物

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-13 13:21

環保署以合約形式委聘非牟利機構，在全港18區設立及營運22個「回收便利點」。環境局局長黃錦星今（13日）在網誌公布初期「成績表」，指「綠在沙田」、「綠在東區」及「綠在觀塘」，以往回收量平均每天分別只有約1公噸，近月回收量升至平均每天1.5至2公噸。至於22間全新的回收便利點，總回收量日均逾20公噸，即平均每天每間約1公噸。

「綠在區區」目前設有9間「回收環保站」、22間「回收便利點」，以及逾100個定時定點「回收流動點」。其中「回收便利點」多落戶於單幢樓密集的社區，除特別節日外全年開放，亦設夜間自助回收安排。自投入運作至今，22間「回收便利點」已接待超過40萬人次，即平均每星期到訪人次以數萬計。

黃錦星︰社區回收配套「門庭如巿」

黃錦星在網誌表示，周末不時自行路經各「綠在區區」回收點，發現環保署最新的社區回收配套「門庭如巿」。他指，抗疫期間市民在日常生活多用了即棄塑膠產物，而「綠在區區」現時回收的廢膠已更全面，只要預先處理乾淨，膠樽、外賣膠餐具、生果網、發泡膠等均可回收。以近期回收物的總重量計算，塑膠約佔半。

至於「綠綠賞」電子積分計劃，黃錦星在網誌指，約半年間已發卡逾6萬張，市民憑卡前往「綠在區區」大、中、小回收點，進行乾淨回收，可賺取「綠綠賞」積分，兌換禮品，包括多類生活用品、糧油乾貨，以至「大嘥鬼」及「慳BB」的限量產品。