黃錦星專訪｜商用車電動化時間表要等多4年　需時累積本地經驗

撰文： 勞敏儀 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-05 00:00

本港首份《電動車普及化路線圖》上月出爐，目標2050年前達致車輛零排放及碳中和目標，但電動公共交通工具及商用車方面，則要等多4年，當局最快要到2025年才制訂更具體的推行方向及時間表，目前措施仍停留在「試驗計劃」階段。 《路線圖》指全球大部份電動商用車仍在初期發展階段，暫未能廣泛配合主流商業運作，但何時才能做到巴士電動化，令路面空氣變得更清新？ 環境局局長黃錦星接受專訪時認為，當局已訂立清晰目標，有不同方法鼓勵巴士公司引入電動巴士試驗，當引入更多車種、完善充電網絡、並累積更多本地經驗，才能更具體推行。

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▼《路線圖》電動商用車相關措施▼

環境局在《路線圖》訂下2035年或之前，停止新登記燃油私家車的目標。黃錦星指，車輛佔境內碳排放4成「都係唔細嘅數字」，加上電動私家車技術相對成熟，故今次路線圖訂立明確目標；反之，電動商用車在應用上仍具挑戰。他認為，2050年前達至碳中和已是具體目標，待未來數年累積本地經驗後，「下一次可以更加具體咁訂立商用車轉型」。

政府早在2011年設立「綠色運輸試驗基金」（後來改名為「新能源運輸基金」），資助運輸業及慈善／非牟利機構試驗綠色創新運輸技術，前後投放11億元，截至上月批出210個試驗項目，資助金額約1.66億元，惟試驗多年仍未能大幅增加本港電動公共交通或商用車比例。

黃錦星︰唔會話每一次試驗都係成功

黃錦星以巴士為例，本港超過95%專營巴士是雙層巴士，本港使用的車種非其他地區常用，基金已撥款資助巴士公司在本港試驗電動雙層巴士。他認為，要推動新能源車普及，要視乎車種供應及充電網絡發展。對於電動的士試驗失敗，終被「劏車」淪為廢鐵離場，「唔會話每一次試驗都係成功，大家要正面鼓勵唔同嘗試......唔止試車款，仲有相應配套」。

《路線圖》亦透露，政府正與的士業界研究試驗電動的士的運作及各種型號表現，初步傾向先於大嶼山及西貢，兩個的士運行較集中地區，進行聚焦範圍試驗。同時，政府不同部門正合作在兩區尋找合適選址，設立供電動的士使用的快速充電設施，協助的士業界尋找可行的營運模式及電動車型號。

環境局訂下2035年或之前停止新登記燃油私家車。（資料圖片 / 余俊亮攝）

舊屋苑也能「EV Ready」

為鼓勵在私人停車位設置充電設備，政府已推出20億元「EV屋苑充電易資助計劃」，目前有逾260個屋苑提交申請，涉及逾7萬個車位，其中逾30個屋苑的申請已獲原則上支持。

黃錦星表示，初時擔心舊屋苑需要較多資金提升供電裝置，但經兩間電力公司初步「驗身」，發現全部毋須大規模提升裝置已能「EV Ready」，「過去有啲迷思或者誤解，可能係過於憂慮」。被問及資助會否「加碼」，他指要先取實戰經驗，了解現行情況下所需支出。