黃錦星專訪｜《氣候行動藍圖》將交代供電零碳排　料增可再生能源

撰文： 黃金棋 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-05 00:00

氣候變化導致極端天氣更頻繁，港府訂立2050年前達致碳中和目標，以應對氣候變化。發電是本地溫室氣體的最大排放源，然而當局僅計劃增大使用天然氣作發電燃料，並估計可再生能源的潛力只佔本港總耗電量3至4%。 環境局局長黃錦星接受《香港01》專訪時承認，可再生能源的發電目標有調整空間，並透露今年第三季將更新《香港氣候行動藍圖》，將具體講述邁向碳中和目標，包括說明如何在供電上做到零碳排放，屆時或上調可再生能源目標，包括擴大於水塘安裝太陽能板計劃。至於會否採用零排放的氫能作發電燃料，黃稱當局仍持觀望態度。 有學者批評，本港可再生能源發展落後於不少國家，「好懷疑政府幾有心發展」，認為保守估計可再生能源目標可訂作佔整體發電10%。

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根據環境保護署公布的2018年溫室氣體排放量，發電為最大排放源，佔整體排放量超過65%。環境局2017年曾發表《香港氣候行動藍圖2030+》，當中計劃2030年繼續以天然氣逐步取代燃煤發電，然而天然氣發電仍然會產生碳排放，擴大天然氣在燃料組合中的比例，是否與2050年碳中和目標有抵觸？

黃錦星認同本港轉型改用電動車，會更依賴電力供應，故電力低碳轉型亦是重要過程。他指，與其他地區一樣，天然氣是低碳轉型的過渡階段；並透露政府將於今年第三季更新《香港氣候行動藍圖》，屆時將具體講述邁向碳中和目標，包括說明如何在供電上做到零碳排放。黃又強調，要達致碳中和「政府有角色，但係未來兩電、商界大家點配合都係重要；以至每個市民都參與、諗下點樣配合」。

在可再生能源方面，黃錦星承認比例有上調空間，當局會「總結經驗，睇下嚟緊可再生能源（比例）可以去到咩程度」。他指，現時本港可再生能源，主要有三個「基本盤」，包括風能、太陽能及轉廢為能，當中太陽能發展相對成熟。

他以上網電價計劃為例，認為社區參與反應不錯，最新已有1.3萬宗申請，其中90%已獲批，今年內將相繼落成，發電量等於整個黃埔花園所有住宅用電量的數倍。另外，當局計劃在政府場地加設可再生能源發電裝置，亦會繼續發展「轉廢為能」設施。

擴大水塘安裝浮動太陽能板計劃

早前政府於石壁水塘及船灣淡水湖安裝浮動太陽能板，黃錦星透露將擴大計劃，並與水務署商討在其他水塘試行計劃，目前正物色適合地方。他指，過去數年累積重要經驗，發現同一塊太陽能板與安裝在屋頂上比較，發電量可高20%；惟同時亦有不少挑戰，包括在颱風下，如何令太陽能板保持安全又能繼續發電。

目前不少地區計劃以零排放的氫能作發電燃料，被問到本港採用氫能的進度時，黃坦言，由於氫能發展尚算初步，目前仍持觀望態度。他又認為，氫能發展「一定會有先、有後」，因本港非氫氣生產源頭，屬使用的地區；未來如氫能發展成熟，現時興建中的海上液化天然氣接收站，亦可透過改裝用作接收氫氣。

環境局計劃2030年繼續以天然氣逐步取代燃煤發電。（《香港氣候行動藍圖2030+》截圖）

當局估計可再生能源的潛力只佔本港總耗電量3至4%。（《香港氣候行動藍圖2030+》截圖）

去年年底可持續發展委員會，向政府提交長遠減碳策略報告，不少市民反對向內地購入可再生能源。黃錦星認為，不同團體、專家、市民大眾意見多元化，政府會參考委員會的綜合建議。至於除向內地輸入電力外，當局會否考慮與其他國家或地區合作？黃強調，委員會建議更廣闊區域合作，當局亦持開放態度；至於計劃從甚麼地區輸電，則要待新一份《香港氣候行動藍圖》公布。

學者︰曾有研究估計太陽能可滿足21%電力需求

香港教育大學大中華研究中心項目主任何偉歡認為，本港發展太陽能仍有很大潛力，並引述去年研究指，如在天台、水塘及閒置土地上都安裝太陽能板，估計至2030年最高可滿足本港電力需求的21%。她批評「本港潛力一定唔止3%至4%，好懷疑政府幾有心發展（可再生能源）」。

何又指，本港可再生能源發展落後，責任在於港府：「經常都歸咎於土地問題，只係想依賴從其他地方輸入，無諗過香港都做到自給自足」。她認為在新一份《香港氣候行動藍圖》中，可再生能源目標至少應訂在10%，並建議政府應擴大現有政策，如上網電價的規模；並可參考台灣，在公共空間安裝太陽能板。