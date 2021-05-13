44歲菲傭死前曾打針　家人發文悼念同鄉傷心　周日為其舉辦彌撒

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-13 20:02

一名44歲菲傭上月接種復必泰疫苗後，本周日（9日）暈倒送院離世，是首名打針後不治的外傭。記者今日（14日）中午時分，到其屋苑視察，有外傭直指對事件感到傷心，又透露死者是一名單親媽媽，得知同鄉周日會為其舉行彌撒；亦有外傭得知事件後，直呼「驚死」，不敢接種疫苗。

消息指，一名44歲菲傭4月21日在社區疫苗接種中心注射復必泰疫苗，18日後5月9日中午約12時，在僱主家中西貢大網仔路8號一個單位暈倒，被送往將軍澳醫院後證實死亡。

衞生署則表示，初步解剖顯示死因為主動脈夾層動脈瘤破裂，無臨床證據顯示事件由疫苗引起。

記者今日（13日）到上址視察，來港3年、於死者居於同屋苑的Lyn指，不認識涉事外傭，但亦感到十分傷心。據她所知，該名外傭是一名單親媽媽，在菲律賓育有一個兒子，「她是個友善的好人（she is a nice and good person）」。事件發生後，同鄉間亦有討論，期望可為她舉行安息禮，甚或發起募捐行動。

她指，自己已接種兩劑復必泰疫苗，除了手臂感到痛、疲倦之外，沒有出現其他副作用，但得悉相關一事後，仍感到有點驚慌。Lyn認為，目前未清楚死因，猜想會否與死者生前身體狀況有關。

死者的家人日前在社交媒體上發文，稱「自己在一眨眼間失去摯愛的姐妹⋯⋯早上的時候我們仍在互相祝賀母親節快樂，而你亦說一切安好，你這麼年輕又充滿夢想，我們一起有很多計劃，為何這麼快呢？」亦稱會幫死者好好照顧她的兒子。

涉事菲傭的朋友日前在社交平台發帖，直言事發突然，周日將在禮堂為其舉辦彌撒，歡迎認識的朋友前來，亦會準備一本紀念冊，讓到場者留言、貼上照片，寄回給菲律賓的親友。

有外傭直呼「驚死」 不敢接種疫苗

另外，亦有同一屋苑的外傭表示，經僱主通知才得悉相關一事，暫時未見同鄉討論，但直言不敢接種疫苗，「我好驚呀，驚死！」她又說，僱主沒有強迫她接種疫苗，讓其自行選擇以檢測代替。

住戶張小姐表示，不認識涉事外傭，惟亦見到居民通訊群組中有人討論，「可能有啲人放狗識㗎嘛，傾開偈知道個姐姐走咗」，有人貼出新聞報道，期望發起籌款行動，將捐款寄回該名菲傭的家，惟不清楚可聯絡哪一個團體。

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