工聯會調查：近9成家長不滿長期網課影響子女健康　盼恢復活動

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-13 23:10

疫情下，多校依賴電子學習維持教學。工聯會今日（13日）發布一項調查，指疫下逾半學童日花四小時電子學習、九成半家長認為網課令子女更依賴電子產品、近九成人認為網課對子女健康造成不良影響，如視力、腰背頸勞損等。工聯會促政府重開康文署室內兒童遊樂場、考慮批准學校恢復課後活動，讓學童減少依賴電子產品。

工聯會今日（13日）發布一項調查，指九成半家長認為網課令子女更依賴電子產品、近九成人認為網課對子女健康造成不良影響，如視力、腰背頸勞損等。（受訪者提供）

工聯會本月3日至10日訪問約849名家長，涉及1,158名在學子女，當中半數為小學生；調查可見，不少學童日常「機不離手」，逾半數學童每日平均電子學習四小時，近八成受訪家長稱子女平均每日花逾一小時玩電子遊戲，約一成人每日電子玩樂時間長達5小時。

絕大部分（95%）受訪家長認為網課令子女更依賴電子產品，約87%人認為網課對子女健康造成不良影響，如視力受損、腰背頸受損及精神欠集中等。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪促政府盡快重開室內兒童遊樂場，考慮讓學校恢復課後活動。（受訪者提供）

工聯會九龍東總幹事鄧家彪指，分別約79%及約67%受訪家長認為恢復面授及開放更多遊樂場可減少學童依賴電子產品，促政府盡快重開室內兒童遊樂場；他又建議政府要求教職員定期檢測，讓學校更有條件恢復課後活動，方便學童多元學習。