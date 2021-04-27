城巴啟德路線不怕屯馬線通車　發展電動車有財政考慮

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-27 02:42

港鐵屯馬線料於今年第三季通車，將打通啟德及土瓜灣一帶交通，但會影響現時主力服務啟德區的城巴。 新巴城巴商務總監吳義君指，啟德有港鐵本來就有概念，現時走線與鐵路無太大衝突，會繼續發展前往醫院及太子、尖沙咀等巴士路線。 至於政府近年大推電動車，城巴將於啟德的巴士線改用電動巴士，惟指出雙層電動巴士車價較柴油巴士貴一倍，在財政上「塞住咗」。

城巴表示，會繼續在啟德發展區增加往太子及兒童醫院的路線。(資料圖片)

吳義君說，屯馬線通車後，料城巴於啟德路線需要有少許調整，但指現時的走線與鐵路「冇咩衝突」，更指如啟德往太子及尖沙咀等地區，乘坐鐵路會較迂迴，準備開設相關路線，與鐵路有所分工。他續指，亦會加強現時往兒童醫院的接駁，加上未來伊利沙伯醫院亦會搬到啟德，料亦會增更多前往醫院，以及來往九龍灣的路線。



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馬鞍山新線經西隧往柴灣 路線迂迴但可掌握時間

城巴昨日新增4條新路線，當中933、976及989號線皆駛經西隧及中環灣仔繞道，新巴城巴商務總監吳義君稱，新路線會多行經西隧並作轉乘，指預計兩個月後推出的988號線，來往馬鞍山及柴灣（東），與過去682線的停站一樣，但會改用青沙管制站，經西隧和繞道，放棄大老山隧道和東隧。

新巴城巴策劃及車務編排經理黃漢中解釋，由於東隧和大老山隧道在繁忙時間塞車嚴重，經西隧的路程雖較原來路線長7公里，但時間可以節省約15分鐘，路程雖看似迂迴，但可令路線車程及路面情況更易掌握。

城巴新巴早前引入單層電動巴士。（資料圖片）

22M線將全轉電動巴士行走

政府早前推出《香港電動車普及化路線圖》，冀2035年前停新登記燃油車，惟燃油商用車停用日期未定。吳義君說，現時來往啟德郵輪碼頭及九龍城的22M線，將會完全轉為電動巴士行走，並在郵輪碼頭設充電站。惟就雙層電動巴士，吳坦承「好想做」，但最大問題出於財政，「你知我哋而家個財政situation都係半浮半沉，咁電動巴士個車價係貴一個差距」，指要與政府商討相關差額如何承擔，指即使電動巴士維修費用較便宜，但仍無法「慳到車價返嚟」。