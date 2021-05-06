新加坡旅遊氣泡｜姚思榮料如期出發　澳門通關待港「清零」14日

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-06 11:25

香港與新加坡的旅遊氣泡將於5月26日開始，惟本港出現變種病毒，新加坡亦有醫院群組爆發，令旅遊氣泡再現變數。旅遊立法會議員姚思榮相信，旅遊氣泡可如期推行，指兩地均為開放城市，清零有困難，觀望未來數月疫情與現時差不多，故在疫情低位、風險最低的時間開放可以嘗試。

姚思榮料星港旅遊氣泡如期出發。（資料圖片）

姚指出，現時兩地疫情雖有變化，但確診個案宗數不多，為要視乎兩地疫情變化，如香港變種病毒會否擴散，新加坡的疫情有無擴大可能，若本土不明源頭個案能平穩向下走，相信5月26日出發機會大。



新加坡硏究到當地需每日檢測 惟費用貴或令旅客觀望

有指新加坡方面正研究港人到當地需每日進行病毒檢測，姚思榮指，當地檢測費用貴，或令旅客對旅遊氣泡抱觀望態度。他指，旅遊氣泡首兩周主要為商務或私人理由到當地，機位緊張，但在疫情變化下，兩地觀望情緒比過去濃厚，機位不及過去緊張，相信票價會慢慢下調。

澳門通關仍要待港「清零」14日。（資料圖片）

香港需「清零」14日才可與澳門商討通關

至於較鄰近的澳門能否加快與港通關，姚思榮指，澳門標準清晰，需要香港「清零」14日始可開始商討通關，認為要求已比去年鬆，標準可以接受。他指出，去現時澳門已與內地通關，亦要思考對方顧慮。

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