屯馬線殺入舊區　港鐵網上導賞團介紹土瓜灣　炮仗街點止賣炮仗

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-11 18:19

九龍城和土瓜灣舊區沒有大商場林立，亦無精緻商店或餐廳，但大街小巷之間充斥有趣小故事，逛起來或比鬧市更精彩。延誤多時的屯馬線預計於今年第3季通車，新增的宋王臺站和土瓜灣站正正落於這個小社區，交通便利令遊人更易前往。 是否知道土瓜灣如何命名？炮仗街除炮仗外另有生產其他名物？港鐵疫情下與「活現香港」合辦網上導賞團，在鐵路開入舊區之時，介紹土瓜灣趣味歷史故事。 港鐵雖為地區帶來便利，但換來代價或是加速重建，以及商業化步伐，不少導賞團介紹的景色都已只能以照片交代。「活現香港」創辦人陳智遠認為，城市發展總會前進，讓市民熟知地區過去，才會更珍視地區情懷與文化生命力。

導賞團於宋王臺花園為起點。（張浩維攝）

導賞團在網上以Zoom形式進行，負責「帶隊」的主持，會先介紹土瓜灣歷史背景。土瓜灣原來與蕃薯有關，過去土瓜灣附近有小島名為「海心島」，其形狀貌似蕃薯，而蕃薯又叫土瓜，讓土瓜灣得以命名，而「海心島」則為現時海心公園附近位置。

網上主持展示舊照片，介紹土瓜灣名字由來。（網上導賞團截圖）

除歷史故事，導賞團亦有導賞員現場直播，介紹街道特色。導賞員Joe指出，原來炮仗街過去確是炮仗廠，產品更出口至世界各地。他指，英女皇加冕大典中，更曾特意找炮仗街上的「廣萬隆炮仗」到倫敦放煙花。炮仗街商戶不只炮仗，更曾出產化妝品，由「三鳳粉莊」製作的海棠粉，可作線面之用，至今仍有人使用海棠粉作清潔金器之用。

「十三街」曾有逾200間車房進駐

繼續前行轉角走入「十三街」，即土瓜灣道至九龍城道中間夾雜的11條以祥獸命名的街道，包括鳳儀街、鵬程街等。五顏六色的舊樓下，Joe介紹該處最高峰曾有逾200間車房，但現時不少已倒閉。

現列為二級歷史建築，讓本地藝術家租用的牛棚藝術村散發文藝氣息，但過去為屠房，飄出的不是書香而是牛糞味。Joe指，過去豬、牛、羊等家畜會由紅磡火車站，或九龍城碼頭上岸，拉到牛棚的整段路上，都會留下牛糞、豬糞，衞生情況差。

土瓜灣小店亦保留不少歷史足跡，炮仗街的永香冰室於1959年開業，店內放滿「鎮店之寶」，有少見的「維他奶掛鐘」，亦有由過去市政局頒發的牌照、「永留齒香」鏡牌等，更曾為港產片「踏血尋梅」的取境場景。在導賞團期間，舊區街坊比較敏感，認為拍攝等要先與店舖「打招呼」。

「活現香港」共同創辦人陳智遠指，參觀地區有趣景緻時，需要顧及和尊重當地人感受，會否人多造成騷擾，認為港人喜愛打卡已為文化，但設計導賞團時並非特別強調為「打卡景點」，認識街景背後故事更為重要。

陳智遠︰城市發展總會前進 舊區故事令人珍視地區情懷

港鐵通車雖為舊區帶來便利，但同時會加速社區發展，或令小店難以經營。陳智遠認為，城市發展總會前進，當市民知道更多地區故事，感受後有深刻體驗，才會珍視地區情懷，認為當區有兩個港鐵站後，可以讓更多過往因交通不便而未有到訪的市民，感受一下地區的人情味。

導賞團會夾雜介紹港鐵建站工程和街坊口述歷史的故事。（倪清江攝）

由港鐵與「活現香港」合辦的導賞團，將在5月至11月的指定周末，以網上形式舉行，費用全免。市民可網上報名參加，除介紹上述多個地方外，亦會有戲劇串連，介紹街坊口述歷史故事及港鐵屯馬線工程。

所有演員和導賞員均為義務文化大使，Joe為其中一人，他說，自己本從事攝影行業，尤愛拍攝舊區，亦曾在土瓜灣上班，整個導賞團中最愛永香冰室，鼓勵市民在屯馬線通車後，「有時間就過去食個奶油多」。