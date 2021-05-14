收回土地｜地皮鄰近YOHO等大屋苑　居民憂造成屏風效應增交通負荷

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-14 22:11

政府於2019年指，將檢視10組已規劃作綜合發展區或住宅的私人土地，研究是否適合收回作公營房屋發展。歷經兩年時間，發展局日前公布將收回3幅分別位於元朗及粉嶺、現劃作住宅及綜合發展區用途的私人土地。 3幅私人地均鄰近大型私人屋苑，現時均用作停車場用途。當中於粉嶺的地段毗鄰粉嶺中心，員工指事前未獲政府通知，稱停車場已營運20多年。有經常於該車場泊車的街坊稱，區內車位不足，憂之後難另覓泊位。他又稱，區內經常塞車，擔心再增人口令交通不勝負荷。至於另一幅毗鄰YOHO MIDTOWN的私人地，該處交通繁忙，有居民憂慮會加劇屏風效應。

▼三幅土地示意圖▼

粉嶺地皮現為停車場 員工：23年4月收地

政府公布收回3幅私人土地，其中一幅於粉嶺新運路，旁邊正正為粉嶺中心及祥華邨。該用地現時為停車場用途，旁邊有數間寮屋，不過根據政府收地的資料，只有停車場列入發展範圍內。記者於早上到訪，現場有十多輛私家車停泊，不過未見地政總署張貼的收地告示。員工莫小姐稱，昨日有政府人員到場張貼告示才知道即將收地，形容通告「成張符咁」，故將其撕去。通告上指，地政總署將於2023年4月收地發展。她稱，停車場營運約20年，指兩年後才收地現暫未有打算，「餓死都未到。」

區太居於粉嶺的村屋，由於會駕駛到粉嶺中心一帶買菜，不時會使用涉及收地範圍的停車場。她指，昨日從新聞上得知將會發展資助房屋，擔心以後更難覓得泊位，而因區內泊位不足，經常需要等候多時才能覓得咪錶位，而停車場亦經常爆滿。此外，她又指粉嶺中心一帶的道路經常塞車，擔心若增加人口會令當區交通不勝負荷。

▼粉嶺中心旁土地▼

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粉嶺區其他公營房屋項目涉逾5000伙

新運路地皮旁邊有粉嶺中心及祥華邨，同時毗鄰港鐵粉嶺站，交通便利，居民關先生指該地皮建居屋屬好事，「有多啲樓咪好。」他指該區空氣好、加上交通方便，「very good (非常好），起居屋我都抽啊。」

不過，粉嶺近年有不少發展項目，包括房協於百和路的混合式房屋項目、粉嶺第48區發展項目，分別涉及1,600伙及4,000伙單位。於當區居住40年的莫太指，當區現時人流多、甚為擠逼，平日繁忙時間外出買菜已「碰口碰鼻」，擔心現有配套不足應付新增發展項目。她認為，當區的建體設施不足，希望政府發展時可增設各方面配套。

▼YOHO Midtown旁土地▼

+ 4 + 4 + 4

元朗YOHO一帶交通繁忙

另一幅即將收地的私人地，位於元朗元龍街與攸田東路交界，即新地項目YOHO MIDTOWN旁邊，地理位置方便，不但鄰近大型商場，亦有港鐵、巴士站等。不過，由於附近有不少單棟住宅大廈，亦有不少餐廳，人流甚多；記者於平日的下午時份到訪，鳳攸東街、鳳群街一帶的交通已甚為繁忙。

江小姐居住於附近私樓達10年，指元朗區一帶人口多，加上屯門區有發展項目，擔心鐵路難以應付需求，「返工上西鐵要等3班車先上到，放工就要企到返嚟，逼到夾住。」她又指，YOHO落成後已令她的家中十分熱，「玻璃反光射曬入我屋企，」擔心新發展項目會更阻風，加劇屏風效應。她的家人有駕駛私家車，指區內車位緊張，若收回停車場建屋或令車位加價。

▼溱柏旁土地▼

+ 3 + 3 + 3

相較於上述兩幅土地，於十八鄉路的第3幅私人地交通較為不便，與市中心有一段距離。不過，該處的附近主要為中低密度的發展項目，對面馬路為村屋，而旁邊的新世界發展項目「溱柏」每棟亦只有25層樓高。涉及收地的地段現為停車場，員工指該停車場營運約6年，於昨日才知道將被收地，不過估計需要與政府談賠償方案，認為至少要4年後才能收地。

持有土地公司董事之一陳金榮不在港

翻查土地註冊處紀錄，3幅私人地分別由不同發展商所持有，當中粉嶺中心旁的土地，部分地段由「新保發展有限公司」持有，涉及2,245平方米（24,165平方呎），而該公司的股東兼董事為陳金榮。記者今日到該公司的註冊地址，該處顯示為一間名叫「新裕榮集團發展」的公司。員工指，陳金榮已大半年不在港，未能協助聯絡，而對於政府收地一事，公司亦不會作回應。

新地郭基煇：收地用作公營房屋 樂意配合

而新鴻基地產的子公司持有部分於元龍街與攸田東路交界的土地，涉及約880平方米（9,472平方呎）。新地執行董事郭基煇今日在港大出席論壇時指出，只要是收地用作公營房屋用途，符合法律的公共用途，新地樂意配合。不過他指政府亦需要多管齊下，為新界農地及濕地「鬆綁」，以增加每年的公私營房屋供應至5萬伙。

他亦指出不應引用《收回土地條例》於已規劃和正在更換土地用途的私營房屋和商業土地，應遵循《基本法》對私有產權的保障，以及公共用途在法例上的定義。他認為可透過政府收回部份長時間未有發展的土地，而私人發展商則負責已有規劃的土地，可較政府提供更多單位量。

而政府回收的十八鄉7,000平方米土地中，業主為新世界發展、鄧輯伍祖及鄧維新堂。其中鄧輯伍祖的司理，是屏山鄉事委員會現界執委、前副主席鄧達善。他日前接受《香港01》訪問時直斥「政府做乜都阻止唔到」，「呢個都唔係民主社會，係高壓、愚人」。他直言政府曾開會商討，但從無結論，今日看新聞才知道，未知道如何賠償，又指曾多次申請發展，包括建別墅或商業用途，但均無回音。