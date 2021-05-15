范鴻齡相信僅醫管局管理層須宣誓　醫管局密切留意員工移民情況

撰文： 黃金棋 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-15 10:49

港府去年起要求公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區，並研究擴展至其他政府資助機構人員。醫院管理局主席范鴻齡今日（15日）指，相信醫管局管理層需要宣誓，但大部份員工日常作出的只是醫療決定，與管理無關，故「（宣誓）未必去到每一個同事」，但詳情仍要視乎政府決定。 另外，醫管局行政總裁高拔陞則指，有留意醫管局員工移民的情況，而離開的很多時都是有經驗的人才，故醫管局會緊密留意，故有經驗的海外醫生來港亦十分重要。

范鴻齡︰未必每名醫管局員工都要宣誓

范鴻齡及高拔陞今日出席商台節目《政經星期六》時，被問到醫管局員工要否需要宣誓。范鴻齡指，中央要求香港重要法定機構要由愛國者管理，相信醫管局管理層需要宣誓，「至於會唔會好似公務員體制咁，去到每一個同事呢？我覺得又未必」。

他解釋，因大部份醫管局員工日常工作只參與醫療決策，與管理無關。惟宣誓安排詳情仍未知悉，要待政府公布。他於節目後亦表示，中央清晰指明宣誓以重要法定機構負責人為主，並未提到所有職員都需要宣誓。

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高拔陞︰全世界都競爭醫護人才 現時引入海外醫生建議已具保障

另外，政府提出法例草案，建議容許香港永久性居民，在指定海外院校醫科畢業，擁專科醫生資格後在香港公營機構工作5年，便可在香港獲得正式註冊。高拔陞強調人才培訓需很多時間，並指「醫管局好缺、好缺人，365日都請緊人」。他認為，政府的建議已有保障，因引入的海外醫生需6年培訓，再加5年公立醫院觀察期，相信長時間督導一定比一次過的考試好。

高拔陞又指，醫管局年青員工毋須擔心工作機會，因肯定「香港培訓醫科畢業生會請晒」。他又指，現時全世界都競爭醫護人才，故本港亦要平衡，要有合理吸引力，認為政府建議是合適安排。

范鴻齡則指，培訓一名醫生政府要補貼數百萬元，海外醫生是自費培訓，可令政府節省公帑，認為安排合情合理，醫管局歡迎建議，相信可解決人手短缺情況。