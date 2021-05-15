新冠疫苗｜醫管局2.4萬員工接種　范鴻齡反對谷針說法：勿陰謀論

撰文： 黃金棋 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-15 10:02

本港新冠疫苗接種計劃開展近三個月，逾100萬名市民已接種第一劑疫苗。醫院管理局主席范鴻齡今日（15日）表示，醫管局目前有約2.4萬名員工已接種疫苗，佔全職員工30%。他反對有輿論指，政府「谷針」說法，認為政府只是想回復正常生活，「唔使用好多陰謀論去睇」。 醫管局行政總裁高拔陞則認為，接種率不高是因本港疫情穩定，沒有迫切性，但他強調，「疫苗唔係一打有保護，到疫情差先打，可能就追唔到」，呼籲市民及醫護盡快接種。

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范鴻齡及高拔陞今日於商台節目《政經星期六》中表示，現時本港疫情大致受控，在公立醫院接受治療的新冠肺炎病人不足100人。醫管局對變種病毒嚴陣以待，如有任何感染變種病毒病人入院，會安排單獨隔離，而目前負壓病床總數有接近2,000張，亦有1,700張備用，相信足以應付。

高拔陞表示，明白市民對變種病毒擔心。被問到如何治療及處理感染變種病毒病人，他指，醫院會安排感染同一種變種病毒的病人「擺埋一齊」，國際間亦有同樣做法，而他強調化驗十分重要，因要盡快得知屬於哪一種病毒。高認為，醫管局現時處理變種病毒病人做法有效，但不敢掉以輕心，會不斷參考國際做法及文獻。

范鴻齡籲醫管局員工接種疫苗

范鴻齡又在節目中呼籲醫管局員工接種疫苗，指不少外國朋友羨慕本港能夠按照藥廠指引為市民接種，形容本港是十分幸福。被問到如何吸引醫護人員接種疫苗，他表示，正組織相關機構到醫院內為員工打針，現時員工亦可申請半日假期打針，醫管局會盡量方便及鼓勵員工接種。

醫管局近期要求，所有與病人有直接接觸的約65,000名前線員工，以快速抗原測試試劑，每周定期自行進行檢測，惟已接種兩針疫苗則可豁免。被問到有關安排是否「谷針」做法？高拔陞稱，檢測對前線醫護是十分普遍做法，「自己有免疫當然係最好保護，如果無，就退而求其次定期檢測」。他又稱，其實想更早推出有關安排，惟早前檢測能力有上限；他強調抗原測試「好似驗孕棒咁幾時做都得，非常之方便」。

高拔陞（右）指政府強烈建議市民勇躍接種，亦有不同措施以協助市民儘快接種疫苗，強調儘早接種疫苗相當重要。（馬煒傑攝）

至於接種疫苗後的副作用，高拔陞稱，全球數以億計人已打針，大部份人沒有副作用，有亦是十分輕微，如針口痛等；而在香港出現嚴重副作用的人士亦很少，呼籲市民可以放心。

對於政府提供誘因鼓勵市民接種疫苗，醫管局行政總裁高拔陞指出鼓勵措施一向都存在，其他疫苗如流感針都會派派小禮物給市民留念。他又希望醫管局職員踴躍接種新冠疫苗，醫管局亦有設立熱線協助職員了解疫苗資訊。對於首批復必泰疫苗即將到期，高拔陞指，政府強烈建議市民踴躍接種，亦有不同措施以協助市民儘快接種疫苗，強調儘早接種疫苗相當重要。

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