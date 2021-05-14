有片｜31歲外傭周三打疫苗後抽搐送院情況危殆　現場片段首曝光

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-05-14 21:32

新冠疫苗接種計劃推行近三個月，繼一名外傭猝死前18日曾接種疫苗，再有一名31歲外傭接種疫苗後，在接種中心抽搐，送院情況危殆。昨晚起網上流傳片段，一名女子在荔枝角公園體育館接種疫苗後，在中心休息區內後暈倒地上，須多名醫護人員合力抬上擔架，期間女子手臂仍不停抽搐。據了解，片段中暈倒的事主便是該名危殆外傭。

短片見女子手臂不停抽搐

政府昨晚（13日）公布，一名31歲女子接種第二劑復必泰後出現抽搐，據了解該名女子為外傭，她周三（12日）在荔枝角公園體育館打針，其後出現抽搐，被送到瑪嘉烈醫院，今日（14日）情況仍然危殆。

今日於菲傭群組中流傳疑外傭接種疫苗後暈倒的20秒短片，片段一開首已見該名女子暈倒在地上，多名醫護人士抬起她上擔架，並合力將擔架推出接種中心，而期間女子手臂仍不停抽搐。而貼出片段人士無提及短片是拍攝時間及地點，僅以菲律賓語提醒接種疫苗前應確保身體健康情況是適合。據了解，片段中暈倒的事主便是該名31歲危殆外傭。

一名31歲女子周三（12日）在荔枝角公園體育館接種第二劑復必泰後出現抽搐，據了解該名女子為外傭。（資料圖片／張浩維攝）

瑪嘉烈醫院：病人現時仍危殆

瑪嘉烈醫院回覆指，有關病人現時於該院留醫，情況危殆。而該院已按機制向衞生署呈報個案。基於個人私隱考慮，該院不會透露個別病人的具體病情。就網上流傳的片段，該院不宜作任何評論。